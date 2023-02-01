Для получения водительского удостоверения потребуются военный билет

Авторы предложения

Законопроект подготовлен законодательным собранием Калужской области.

Содержание предложения

Согласно законопроекту, к сдаче экзаменов допускаются лица, достигшие установленного настоящей статьей возраста, имеющие медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, документы воинского учета (для лиц, обязанных состоять на воинском учете), прошедшие в установленном порядке соответствующее профессиональное обучение.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что это будет способствовать своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилизационной готовности ВС.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Обзоры по военным вопросам

Обзор военного права за декабрь 2022 – ссылка.