НДФЛ

НДФЛ при возмещении вреда третьим лицом

Рассматриваются последствия по НДФЛ при возмещении вреда в рамках уголовного дела третьим лицом (письмо Минфина от 27 декабря 2022 года №03-04-06/128106).

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Материалы по НДФЛ

ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

Реорганизация компании

Реорганизация в форме разделения. Проведи процедуру без нарушений закона, изучив все этапы реорганизации путем разделения

Что подразумевает эта процедура? Одна компания дробится на несколько новых организаций. Права и обязанности, в том числе долговые обязательства, исходной фирмы перекладываются на вновь созданные предприятия.

Реорганизация в форме разделения. Проведи процедуру без нарушений закона, изучив все этапы реорганизации путем разделения

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Защита персональных данных

😷 Если сотрудник заподозрил у себя признаки онкологии или ЗППП, он не обязан докладывать об этом работодателю

Нельзя применять дисциплинарное наказание к сотрудникам, которые не сообщают работодателю о том, что у них есть признаки психического расстройства, педикулеза и половых инфекций.

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Кадры

VK запустила модуль для онлайн-приема сотрудников на работу

Сервис «Кандидаты» поможет бизнесу ускорить трудоустройство сотрудников. Взаимодействие соискателей с HR-специалистами будет происходить в режиме онлайн, система самостоятельно распознает все необходимые документы и внесет данные в нужные поля.

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Страховые взносы

Отчетность по страховым взносам 2023

По страховым взносам произошли революционные изменения, которые связаны не только с объединением фондом и созданием Социального фонда России, но и вообще с порядком начисления и уплаты налогов, сборов и взносов в целом. Разберемся, что теперь и куда сдавать по страховым взносам в 2023 году.

Зарплата

✳ Молодежь на Крайнем Севере будет получать максимальную надбавку к зарплате

Сейчас для получения северной надбавки надо проработать на Крайнем Севере 5 лет. Это ограничение уберут для некоторых категорий работников, в том числе, молодежи. Работодатели будут платить им больше.

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