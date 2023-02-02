НДФЛ при возмещении вреда третьим лицом

Материалы по НДФЛ
ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка.
Рассматриваются последствия по НДФЛ при возмещении вреда в рамках уголовного дела третьим лицом (письмо Минфина от 27 декабря 2022 года №03-04-06/128106).
ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка.
Что подразумевает эта процедура? Одна компания дробится на несколько новых организаций. Права и обязанности, в том числе долговые обязательства, исходной фирмы перекладываются на вновь созданные предприятия.
В 2021 – 2023 годах действует правило, по которому налоговые агенты считают НДФЛ по ставке 15% в разрезе налоговых баз – отдельно по зарплате, отдельно по дивидендам.
Ежеквартально Smart Ranking составляет рейтинг крупнейших компаний в сфере онлайн- образования.
Нельзя применять дисциплинарное наказание к сотрудникам, которые не сообщают работодателю о том, что у них есть признаки психического расстройства, педикулеза и половых инфекций.
Сервис «Кандидаты» поможет бизнесу ускорить трудоустройство сотрудников. Взаимодействие соискателей с HR-специалистами будет происходить в режиме онлайн, система самостоятельно распознает все необходимые документы и внесет данные в нужные поля.
Рассматриваются законодательные инициативы, связанные с наказанием.
По страховым взносам произошли революционные изменения, которые связаны не только с объединением фондом и созданием Социального фонда России, но и вообще с порядком начисления и уплаты налогов, сборов и взносов в целом. Разберемся, что теперь и куда сдавать по страховым взносам в 2023 году.
Рассматриваются последствия по НДФЛ при возмещении вреда в рамках уголовного дела третьим лицом (письмо Минфина от 27 декабря 2022 года №03-04-06/128106).
Сейчас для получения северной надбавки надо проработать на Крайнем Севере 5 лет. Это ограничение уберут для некоторых категорий работников, в том числе, молодежи. Работодатели будут платить им больше.