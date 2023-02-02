Ответственность водителей за прием лекарств, наказание диверсантов в обзоре карательного права

Карательное право за декабрь 2022

Условия наступления ответственности для водителей, принимающих лекарства – Законопроект № 250342-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому административная ответственность, предусмотренная статьей 12.8 и частью 3 статьи 12.27 КоАП наступает при наличии в организме человека входящих в состав лекарственных препаратов веществ, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти.

В пояснительной записке указывается, что проект федерального закона составлен в целях устранения пробела, признанного постановлением КС от 24.11.2022 № 51-П.

В нем определено, что примечание к статье 12.8 КоАП содержит пробел, препятствующий привлечению к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения в случае, когда по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме водителя обнаруживаются входящие в состав лекарственных препаратов вещества, не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам и психотропным веществам, но могущие ухудшать его внимание и реакцию, что при попытках его восполнения порождает риск неоднозначного истолкования и противоречивого применения данного примечания в производстве по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Наказание за содействие диверсионной деятельности – Законопроект № 253939-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступлений, предусмотренных статьей 281 УК, вооружение или подготовка лица в целях совершения указанных преступлений, а равно финансирование диверсии, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.

Также вводится наказание за прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности и организацию диверсионного сообщества и участие в нем.

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время действующие меры ответственности за преступления диверсионной направленности не соотносятся со степенью общественной опасности и организованности таких преступлений, совершение которых направлено на причинение значительного экономического ущерба, угроз жизни и безопасности граждан, безопасности важных объектов.

Административная ответственность за распространение информации по изготовлению боеприпасов – Законопроект № 253972-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается административная ответственность за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по незаконному изготовлению боеприпасов к огнестрельному оружию.

В пояснительной записке указывается, что реализация федерального закона позволит повысить гарантии безопасности жизни и здоровья граждан.

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