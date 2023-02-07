Транспортный налог

Транспортный налог по гибридному автомобилю

Рассматривается порядок расчета транспортного налога по автомобилю имеющему двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель.

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Материалы по имущественным налогам

Топ-10 по налогу на имущество за 2021 – ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

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