Транспортный налог по гибридному автомобилю

Материалы по имущественным налогам
Топ-10 по налогу на имущество за 2021 – ссылка.
Рассматривается порядок расчета транспортного налога по автомобилю имеющему двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель.
Топ-10 по налогу на имущество за 2021 – ссылка.
Доход налоговых резидентов РФ облагается НДФЛ независимо от источника дохода – в России или нет. Если человек находится за границей, его доход считается от источника не в РФ.
Бумажные документы бухучета нельзя переводить в электронный вид, чтобы потом хранить их в таком оцифрованном виде.
Последние дни месяцев более не считаются датами получения зарплаты. Возникает вопрос: в каком размере следует платить аванс, чтобы не было претензий у контролеров?
Наконец-то икра! Давно не писал про новые выпуски облигаций, отчасти из-за недостатка времени, отчасти из-за того, что зимой у меня период отпусков, и инвестиционная активность пониженная, ну и отчасти по причине того, что в начале года было не так много интересных выпусков.
Компании и ИП на АУСН сообщают банку коды доходов и вычетов по НДФЛ и коды выплат по взносам, чтобы банк посчитал зарплатные налоги и сообщил данные в ФНС. Коды по взносам поменяли.
Пресловутый ЕНП выпил из бухгалтеров всю кровь, но неутомимые оптимисты все еще есть. И даже приходят в комментарии на «Клерке», чтобы пожурить коллег. Дескать, что это вы тут разнылись все.
Сергей Чирков и Илья Баланин будут получать 94 716 рублей, а также дополнительные поощрения больше 2,7 зарплаты.
Сотрудники аккредитованной IT-компании (независимо от должности) в возрасте от 18 до 50 лет с зарплатой от 70 тыс. до 150 тыс. рублей (зависит от города) могут оформить ипотеку под 5% на сумму до 9 млн или до 18 млн рублей (в зависимости от региона).
Если есть акт Н-1, данные должны попасть в форму № 7-травматизм. И неважно – страховой это случай или нестраховой.
Социальный фонд за январь потратил 17,5 млрд рублей на пособия для детей и беременных женщин.