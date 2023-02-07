Освобождение от НДФЛ помощи студентам, перевод детей мобилизованных на бесплатное обучение в обзоре образовательного права

Образовательное право за декабрь 2022

Освобождение от НДФЛ помощи студентам – законопроект № 248696-8

Законопроектом предлагается внести в пункт 11 статьи 217 НК изменения, предусматривающие освобождение от НДФЛ доходов в виде материальной поддержки, оказываемой нуждающимся обучающимся в соответствии со статьей 36 закона «Об образовании в Российской Федерации».

В пояснительной записке указывается, что студенты вузов и колледжей часто становятся социально незащищенной категорией, поскольку отправляются на обучение в другие, как правило, более крупные города, где проживают отдельно от родителей, вынуждены снимать жилье.

Имея невысокие стипендии, они ограничены в средствах, а в силу своей учебной занятости не могут устроиться на постоянную работу, чтобы иметь дополнительный доход.

У сирот появится наставник – законопроект № 259796-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому вводится понятие общественный наставник – лицо осуществляющее подготовку к выпуску из организации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, старшего школьного возраста без особенностей развития.

В пояснительной записке указывается, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сталкиваются с множеством проблем, находясь на пороге самостоятельной жизни, вместе с тем мало могут рассчитывать на семейное устройство.

Сочетание возрастных особенностей с травмирующим жизненным опытом приводит зачастую к особенностям поведения, требующим самообладания и последовательности от волонтера-наставника, поэтому отбор волонтеров для этого направления особенно строгий.

В случае, если волонтеру все же удается установить доверительные отношения с ребенком, то его шансы на социальную адаптацию в будущем значительно повышаются.

Общественный наставник является своего рода проводником в самостоятельную жизнь, оказывая эмоциональную поддержку.

Дети мобилизованных перейдут с платного обучения на бесплатное и получат стипендию – законопроект № 258760-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому дети лиц, призванных на военную службу по мобилизации в ВС и лиц, принимающих участие в специальной военной операции, имеют право перейти с платного на бесплатное обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.

Также им предоставляется государственная социальная стипендия. Наконец, дети лиц, призванных на военную службу по мобилизации и лиц, принимающих участие в специальной военной операции, получают право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджета.

В пояснительной записке указывается, что необходимость принятия данного федерального закона обусловлена тем, что в порядке частичной мобилизации на военную службу были призваны лица рядового состава до 50 лет, младшие офицеры до 55 лет, многие из которых имеют детей обучающихся на платных отделениях, либо намеренных получить высшее образование.

Призыв их отцов на военную службу может ухудшить для этой категории студентов и абитуриентов возможности получения образования. Поэтому для этой категории необходимо предусмотреть дополнительные права в области образования.

Освобождение от мобилизации ученых и аспирантов – законопроект № 259823-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому закрепляется право граждан, имеющих ученые степени, на освобождение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Также законопроектом предлагается закрепить право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации для граждан, обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на период освоения указанных программ (но не более сроков установленных федеральными государственными образовательными стандартами), а также на время защиты квалификационной работы (диссертации), но не более одного года после окончания аспирантуры.

В пояснительной записке указывается, что законопроект направлен на сохранение образовательного и научного потенциала страны.

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