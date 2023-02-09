Страховые взносы

﻿Страховые взносы по выплатам в связи с частичной мобилизацией

Рассматриваются последствия по страховым взносам при выплате материальной помощи мобилизованным работникам либо их родственникам.

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Материалы по страховым взносам

ТОП 10 разъяснений Минфина по страховым взносам за 2021 - ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНС и ЕНП в программе 1С:Бухгалтерия: как уплачивать и вести учет налогов

С введением ЕНС и ЕНП многие бухгалтеры до сих пор не могут понять, как теперь им осуществлять уплату и учет налогов и взносов в программе 1С:Бухгалтерия. Чтобы было проще прояснить, показываем на примерах в программе 1С новый счет 68.90, операции уплаты налогов, как создавать и отправлять Уведомления.

ЕНС и ЕНП в программе 1С:Бухгалтерия: как уплачивать и вести учет налогов
АУСН

Географию АУСН могут расширить

Сейчас в 4 регионах (Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане) идет эксперимент по новому спецрежиму АУСН. Если он окажется перспективным, его распространят на другие регионы.

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Штрафы за персональные данные

💡 Следите, чтобы налоговики не взыскали долги и не оштрафовали за неуплату налогов. Сейчас им нельзя

ФНС поручила инспекциям остановить взыскание долгов по налогам и взносам в виде отрицательного сальдо ЕНС, в том числе пеней. Об этом письмо от 26.01.2023 № ЕД-26-8/2.

Больничные

Из-за отмены справки 182н работодатели будут получать данные о зарплате из СФР. Но только на «тайных» сотрудников

Раньше новый сотрудник приносил с бывшей работы справку 182н, по которой бухгалтер мог начислить больничный и проверить данные от ФСС. Теперь справок нет. Поэтому в правилах оплаты больничных кое-что подправят.

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Отчетность в СФР

Форма ЕФС-1 в 2023 году: как заполнять, куда и когда сдавать

Пожалуй, самый обсуждаемый отчет начала 2023 года – это ЕФС-1. Новый отчет появился после объединения двух фондов и объединил, в свою очередь, сразу несколько форм отчетности прошлых лет. Разберем, куда сдавать отчет и когда, особенности и порядок заполнения ЕФС-1, штрафы за ошибки.

Форма ЕФС-1 в 2023 году: как заполнять, куда и когда сдавать

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Повышение квалификации для бухгалтеров

ЕНП в 1С: что вы могли забыть настроить. И чем «Клерк» может помочь

Пресловутый ЕНП затуманил мысли бухгалтеров настолько, что немудрено было просто забыть про некоторые настройки в 1С, пока пытаешься разобраться с сальдо в личном кабинете или со сроками уплаты налогов и сдачи уведомлений.

ЕНП в 1С: что вы могли забыть настроить. И чем «Клерк» может помочь

Казахстан обязал россиян иметь загранпаспорт для оформления ВНЖ. Раньше было достаточно внутреннего документа

Для проживания в Казахстане на длительный срок россиянам теперь обязательно иметь загранпаспорт, который будет действителен не менее 180 календарных дней с момента подачи заявления на постоянное проживание.

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