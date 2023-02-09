Рассматривается законопроект о запрет коллекторской деятельности

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР: депутаты ГД Л.Э.Слуцкий, Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, В.А.Кошелев, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, Ю.А.Напсо, В.С.Селезнев, сенаторы И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин.

Содержание предложения

В ГД рассматривается законопроект, направленный на запрет на территории России деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что кредитные организации в состоянии улучшить положение с просроченными задолженностями, внедрив гибкую политику работы с заемщиком, повысив качество их предварительной проверки.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Материалы по правам потребителей

Обзор прав потребителей за декабрь 2022 – ссылка.