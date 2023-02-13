Освобождение пенсионеров от взносов, раскрытие налоговых схем, недействительность приватизации в обзоре налоговых новостей

Содержание
00:00 - Начало.
00:30 - План.
00:51 - Освобождение от НДС импорта лекарств для детей – законопроект № 285555-8.
02:11 - Освобождение от страховых взносов военных пенсионеров, являющихся предпринимателями, арбитражными управляющими, частными нотариусами – законопроект № 285551-8.
04:09 - Отмена взносов по выплатам работающим пенсионерам для индексации пенсий – законопроект № 286777-8.
05:40 - Письмо ФНС от 30.12.2022 № СД-4-18/17916@ «О направлении Обзора успешных практик устранения схем уклонения от налогообложения».
07:04 - Обзор правовых позиций КС и ВС по налоговым спорам за III, IV квартал 2022 (письма ФНС от 30.12.2022 № БВ-4-7/17924@, от 30.01.2023 № БС-4-21/977@).
07:22 - Последствия недействительности приватизации (определение ВС от 18.01.2023 № 302-КГ16-11762).
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