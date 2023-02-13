Освобождение пенсионеров от взносов, раскрытие налоговых схем, недействительность приватизации в обзоре налоговых новостей

Я много лет наблюдаю и изучаю себя в этом периоде .Условно назову его «КаКраул!».Это когда ты не знаешь КАК?!!! это вывезти и успеть? Периоды высокой загрузки какой-то задачей. Это отдельный фильм и отдельный сценарий в планировании.