Законопроекты

Ужесточение ответственности за нарушение правил охоты

Рассматривается предложение по усилению административной ответственности в отношении охотников (законопроект № 291040-8).

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Инициатор поправок

Законопроект подготовлен государственным советом Республики Татарстан.

Содержание поправок

Согласно законопроекту минимальный штраф за нарушение правил охоты составит 2000 рублей (сейчас 500 рублей).

Также минимальный срок лишения права на охоту устанавливается в один год.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что в период с 2019 года по 2021 год при осуществлении охоты на территории Российской Федерации в результате нарушения правил охоты получили травмы со смертельным исходом 193 человека.

Основная причина травм со смертельным исходом - это несоблюдение правил охоты.

Штрафные санкции за нарушение правил охоты, предусмотренные КоАП остаются крайне низкими.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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