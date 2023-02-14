Индексация пенсий, отмена взносов для военных пенсионеров, расширение прав детей-инвалидов в обзоре пенсионного права

Пенсионное право за январь 2023

Отмена взносов по выплатам работающим пенсионерам для индексации пенсий – Законопроект № 286777-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому лица, получающие страховые пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии с указанным законом, что позволит ежегодно индексировать указанным лицам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.

В пояснительной записке указывается на то, что действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии – отсутствие индексации и ограничение по пенсионным коэффициентам.

Дети-инвалиды получат право на две пенсии – Законопроект № 288418-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому дети-инвалиды и инвалиды с детства, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам получают право на получение пенсии по случаю потери кормильца (к получаемой социальной пенсии по инвалидности).

В пояснительной записке указывается, что инициатива обосновывается низкими размерами социальных пенсий по инвалидности их детей, а в случае, когда такие дети теряют еще и одного или обоих кормильцев, у которых они были на иждивении, уровень их жизни значительно падает: одной только социальной пенсии по инвалидности уже недостаточно, чтобы покупать продовольственные товары, одежду, обувь и другое, чтобы в полной мере удовлетворять свои ежедневные потребности.

Освобождение от страховых взносов военных пенсионеров, являющихся предпринимателями, арбитражными управляющими, частными нотариусами – Законопроект № 285551-8

Законопроект предполагает исключение индивидуальных предпринимателей, арбитражных управляющих, нотариусов, занимающихся частной практикой, являющихся получателями пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности в соответствии с законом № 4468-1, из числа страхователей и застрахованных лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии с законом № 167-ФЗ, что, соответственно, влечет за собой освобождение указанных лиц от уплаты страховых взносов.

При этом изменения, вносимые в статью 29 закона № 167-ФЗ, предоставляют выше обозначенным лицам из числа военных пенсионеров право добровольной уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование..

Комментарий к налоговым событиям за январь 2023

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