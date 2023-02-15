Направление маткапитала на покупку автомобиля

Автор предложения
Законопроект подготовлен депутатом ГД и от КПРФ Н. А. Останиной.
Содержание предложения
Согласно законопроекту средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение автомобиля, используемого для перевозки пассажиров и имеющего не более восьми пассажирских мест, произведенного на территории РФ и ранее не находившихся на регистрационном учете.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что депутатам ГД поступают многочисленные обращения с просьбой рассмотреть вопрос о направлении средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобиля.
Граждане единодушно высказываются в пользу принятия законопроектов о направлении средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобилей, выражая надежду на скорейшее решение ГД их проблем.
Данный вопрос актуален для граждан, проживающих фактически во всех регионах страны, как в городской, так и сельской местности.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Другие материалы
Правовые новости за декабрь 2022 – ссылка.