Законопроекты

Направление маткапитала на покупку автомобиля

Рассматривается предложение по расширению возможности использования материнского капитала (законопроект № 293334-8).

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Автор предложения

Законопроект подготовлен депутатом ГД и от КПРФ Н. А. Останиной.

Содержание предложения

Согласно законопроекту средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение автомобиля, используемого для перевозки пассажиров и имеющего не более восьми пассажирских мест, произведенного на территории РФ и ранее не находившихся на регистрационном учете.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что депутатам ГД поступают многочисленные обращения с просьбой рассмотреть вопрос о направлении средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобиля.

Граждане единодушно высказываются в пользу принятия законопроектов о направлении средств материнского (семейного) капитала на приобретение автомобилей, выражая надежду на скорейшее решение ГД их проблем.

Данный вопрос актуален для граждан, проживающих фактически во всех регионах страны, как в городской, так и сельской местности.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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