Законопроекты

Бесплатные парковки для инвалидов

Рассматривается предложение по расширению прав инвалидов (законопроект № 293746-8).

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Авторы поправок

Законопроект подготовили представители от ЛДПР: депутаты ГД Л.Э.Слуцкий, Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, В.А.Кошелев, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, Ю.А.Напсо, сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин.

Содержание поправок

Согласно законопроекту на платной парковке на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, зданиям, в которых размещены образовательные организации, в том числе дошкольные образовательные организации, медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, организации культуры, транспортные средства, включая транспортные средства с опознавательным знаком «Инвалид» и включенные в федеральный реестр инвалидов, размещаются бесплатно до трех часов.

При этом транспортные средства с опознавательным знаком «инвалид», включенные в федеральный реестр инвалидов, в соответствии с законодательством размещаются на специальных парковочных местах для инвалидов данной платной парковки бесплатно бессрочно.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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