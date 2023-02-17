Образовательные льготы детей медработников, погибших от коронавируса

Авторы инициативы
Законопроект подготовлен депутатами ГД О.Г.Дмитриевой, Н.А.Останиной, В.В.Сипягиным, О.Н.Смолиным.
Содержание предложения
В ГД рассматривается законопроект, согласно которому льготный порядок поступления в ВУЗы распространяется на детей медицинских работников, погибших в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении ими трудовых обязанностей.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Другие материалы
Правовые новости за декабрь 2022 – ссылка.