Образовательные льготы детей медработников, погибших от коронавируса

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен депутатами ГД О.Г.Дмитриевой, Н.А.Останиной, В.В.Сипягиным, О.Н.Смолиным.

Содержание предложения

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому льготный порядок поступления в ВУЗы распространяется на детей медицинских работников, погибших в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении ими трудовых обязанностей.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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