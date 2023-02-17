Отсрочка от мобилизации для бизнесменов, выплаты ветеранам ВОВ, военный билет для сдачи на права в обзоре военного права

Военное право за январь 2023

Выплата ветеранам ко Дню Победы – законопроект № 275030-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны и иным категориям устанавливается ежегодная денежная выплата к Дню Победы в размере 75 тыс. рублей.

В пояснительной записке указывается, что законопроект направлен на улучшение материального положения инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

Родственники Героев России и СССР получат землю – законопроект № 277671-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому в случае смерти или гибели Героя, полного кавалера ордена Славы, независимо от даты смерти, право на внеочередное предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, если он им не воспользовался при жизни, будет переходить одному из членов семьи Героя, полного кавалера ордена Славы.

Устанавливается порядок такого предоставления: супругу (супруге), детям старше 18 лет, родителям.

Допускается передача права приоритетности путем письменного отказа членов семей от предоставления земельного участка.

В пояснительной записке указывается, что реализация законопроекта усилит меры социальной поддержки лиц, отмеченных за особые заслуги перед государством и обществом, в том числе Героев, участвовавших в специальной военной операции по защите Донбасса.

Отсрочка от мобилизации для предпринимателей, учредителей и глав крестьянских хозяйств – законопроект № 278782-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому право на отсрочку от мобилизации предоставляется лицам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей или являющимся единственными участниками обществ с ограниченной ответственностью, у которых среднесписочная численность работников за шесть месяцев, предшествующих мобилизации, составляла пять и более человек и которые не имеют задолженности по выплате заработной платы и уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Также отсрочка предоставляется главам крестьянских (фермерских) хозяйств.

В пояснительной записке указывается, что в целях обеспечения нормального функционирования предприятий и экономики страны в период проведения частичной мобилизации необходимо обеспечить баланс интересов государства и бизнеса, а также сохранение рабочих мест и экономической стабильности.

Для получения водительского удостоверения потребуются военный билет – законопроект № 283203-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому к сдаче экзаменов допускаются лица, достигшие установленного настоящей статьей возраста, имеющие медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, документы воинского учета (для лиц, обязанных состоять на воинском учете), прошедшие в установленном порядке соответствующее профессиональное обучение.

В пояснительной записке указывается, что это будет способствовать своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилизационной готовности ВС.

Военнослужащих и добровольцев обеспечат почтовыми конвертами – законопроект № 287966-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, военнослужащих, участвующих в боевых действиях, и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, маркированными почтовыми конвертами осуществляется по нормам и в порядке, определяемым руководителями федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Освобождение от страховых взносов военных пенсионеров, являющихся предпринимателями, арбитражными управляющими, частными нотариусами – законопроект № 285551-8

Законопроект предполагает исключение индивидуальных предпринимателей, арбитражных управляющих, нотариусов, занимающихся частной практикой, являющихся получателями пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности в соответствии с законом № 4468-1, из числа страхователей и застрахованных лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии с законом № 167-ФЗ, что, соответственно, влечет за собой освобождение указанных лиц от уплаты страховых взносов.

При этом изменения, вносимые в статью 29 закона № 167-ФЗ, предоставляют вышеобозначенным лицам из числа военных пенсионеров право добровольной уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование.

Штраф за принятие на работу лица, подлежащего призыву – законопроект № 283349-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому заключение трудового договора с военнообязанным или лицом, подлежащим призыву на военную службу, не представившими документы воинского учета, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

В пояснительной записке указывается, что указанные изменения позволят повысить эффективность мероприятий по воинскому учету, так как будут способствовать более ответственному отношению трудоустраивающихся граждан и потенциальных работодателей к своим обязанностям по воинскому учету.

Комментарий к налоговым событиям за январь 2023

Другие обзоры

Обзор прав потребителей за январь 2023 – ссылка.

Обзор пенсионного права за январь 2023 – ссылка.