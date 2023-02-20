Законопроекты

﻿Учет по налогу на прибыль расходов на выплаты в праздники

Рассматривается вопрос об учете по налогу на прибыль затрат на выплаты работникам в связи с праздничными днями.

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