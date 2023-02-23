Законопроекты

Новый закон о занятости, усиление ответственности за прием военнообязанных без документов в обзоре трудового права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие трудовые права.

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Трудовое право за январь 2023

Закон о занятости – законопроект № 275599-8

В ГД рассматривается законопроект о занятости в Российской Федерации.

На законодательном уровне закрепляются понятия новых активно развивающихся форм занятости – самозанятость и платформенная занятость.

Законопроектом на постоянной основе закрепляются меры содействия занятости молодежи, предусматривается предоставление финансовой поддержки работодателям, принимающим на работу граждан, относящихся к молодежи; содействие трудоустройству в свободное от учебы время граждан, обучающихся в образовательных организациях.

С учетом изложенного, а также того, что пособие по безработице является временным источником средств к существованию гражданина взамен утраченного заработка, размер пособия по безработице предлагается рассчитывать исходя из минимального размера оплаты труда.

В пояснительной записке указывается, что предлагаемые проектом федерального закона изменения законодательства о занятости, будут способствовать повышению эффективности политики содействия занятости населения и развитию рынка труда.

Штраф за принятие на работу лица, подлежащего призыву – законопроект № 283349-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому заключение трудового договора с военнообязанным или лицом, подлежащим призыву на военную службу, не представившими документы воинского учета, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

В пояснительной записке указывается, что указанные изменения позволят повысить эффективность мероприятий по воинскому учету, так как будут способствовать более ответственному отношению трудоустраивающихся граждан и потенциальных работодателей к своим обязанностям по воинскому учету.

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