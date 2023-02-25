Что предлагали в Госдуме по пенсионерам, военнослужащим и трудящимся в январе 2023

Правовые новости за январь 2023

Военное право

Выплата ветеранам ко Дню Победы – законопроект № 275030-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны и иным категориям устанавливается ежегодная денежная выплата к Дню Победы в Великой в размере 75 000 рублей.

В пояснительной записке указывается, что законопроект направлен на улучшение материального положения инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

Родственники Героев России и СССР получат землю – законопроект № 277671-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому в случае смерти или гибели Героя, полного кавалера ордена Славы, независимо от даты смерти, право на внеочередное предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, если он им не воспользовался при жизни, будет переходить одному из членов семьи Героя, полного кавалера ордена Славы. Устанавливается порядок приоритетности такого предоставления: супругу (супруге), детям старше 18 лет, родителям.

Допускается передача права приоритетности путем письменного отказа членов семей от предоставления земельного участка.

В пояснительной записке указывается, что реализация законопроекта усилит меры социальной поддержки лиц, отмеченных за особые заслуги перед государством и обществом, в том числе Героев, участвовавших в специальной военной операции по защите Донбасса.

Отсрочка от мобилизации для предпринимателей, учредителей и глав крестьянских хозяйств – законопроект № 278782-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому право на отсрочку от мобилизации предоставляется лицам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей или являющимся единственными участниками обществ с ограниченной ответственностью, у которых среднесписочная численность работников за шесть месяцев, предшествующих мобилизации, составляла пять и более человек и которые не имеют задолженности по выплате заработной платы и уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Также отсрочка предоставляется главам крестьянских (фермерских) хозяйств.

В пояснительной записке указывается, что в целях обеспечения нормального функционирования предприятий и экономики страны в период проведения частичной мобилизации необходимо обеспечить баланс интересов государства и бизнеса, а также сохранение рабочих мест и экономической стабильности.

Для получения водительского удостоверения потребуются военный билет – законопроект № 283203-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому к сдаче экзаменов допускаются лица, достигшие установленного настоящей статьей возраста, имеющие медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, документы воинского учета (для лиц, обязанных состоять на воинском учете), прошедшие в установленном порядке соответствующее профессиональное обучение.

В Пояснительной записке указывается, что это будет способствовать своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилизационной готовности ВС.

Военнослужащих и добровольцев обеспечат почтовыми конвертами – законопроект № 287966-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, военнослужащих, участвующих в боевых действиях, и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, маркированными почтовыми конвертами осуществляется по нормам и в порядке, определяемым руководителями федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Комментарий к налоговым событиям за январь 2023

Пенсионное право

Отмена взносов по выплатам работающим пенсионерам для индексации пенсий – законопроект № 286777-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому лица, получающие страховые пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии с указанным Федеральным законом, что позволит ежегодно индексировать указанным лицам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.

В пояснительной записке указывается на то, что действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии – отсутствие индексации и ограничение по пенсионным коэффициентам.

Дети-инвалиды получат право на две пенсии – законопроект № 288418-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому дети-инвалиды и инвалиды с детства, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам получают право на получение пенсии по случаю потери кормильца (к получаемой социальной пенсии по инвалидности).

В пояснительной записке указывается, что инициатива обосновывается низкими размерами социальных пенсий по инвалидности их детей, а в случае, когда такие дети теряют еще и одного или обоих кормильцев, у которых они были на иждивении, уровень их жизни значительно падает: одной только социальной пенсии по инвалидности уже недостаточно, чтобы покупать продовольственные товары, одежду, обувь и другое, чтобы в полной мере удовлетворять свои ежедневные потребности.

Освобождение от страховых взносов военных пенсионеров, являющихся предпринимателями, арбитражными управляющими, частными нотариусами – законопроект № 285551-8

Законопроект предполагает исключение индивидуальных предпринимателей, арбитражных управляющих, нотариусов, занимающихся частной практикой, являющихся получателями пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности в соответствии с законом № 4468-1, из числа страхователей и застрахованных лиц, на которых распространяетсяобязательное пенсионное страхование в соответствии с законом № 167-ФЗ, что, соответственно, влечет за собой освобождение указанных лиц от уплаты страховых взносов.

При этом изменения, вносимые в статью 29 закона № 167-ФЗ, предоставляют вышеобозначенным лицам из числа военных пенсионеров право добровольной уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование.

Комментарий к налоговым спорам за декабрь 2022

Семейное право

Информирование об остатках материнского капитала – законопроект № 274119-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому ежегодно, не позднее 1 сентября текущего года, Фонд пенсионного и социального страхования информирует лиц, получивших сертификат, о размере материнского (семейного) капитала либо в случае распоряжения частью материнского (семейного) капитала о размере его оставшейся части на бумажном носителе или в электронной форме.

В пояснительной записке указывается, что Счетная палата обращала внимание на то, что в отдельных случаях, после использования средств материнского (семейного) капитала, на счетах граждан остаются некоторые средства, о наличии которых владельцы сертификата могут не знать.

По оценкам Счетной палаты, в 2021 году на счетах СФР сохранились остатки на сумму 4 млрд. 712,6 млн. рублей, не востребованные в течение ряда лет (до 10 лет).

Права потребителей

Ограничение продаж безалкогольных энергетиков – законопроект № 273183-8

В ГД рассматривается законопроект об ограничении розничной продажи и потребления безалкогольных тонизирующих и безалкогольных энергетических напитков.

Согласно проекту не допускается продажа энергетиков на территории детских, молодежных, образовательных, медицинских организаций. Также не допускается потребление (распитие) безалкогольных энергетических напитков лицами в возрасте до восемнадцати лет (несовершеннолетними) в общественных местах.

В пояснительной записке указывается, что учитывая, что содержание кофеина в энергетических напитках обычно составляет верхний допустимый суточный уровень потребления (от 150 до 320 мг/л), при допустимом его потреблении 150 мг в сутки, и то, что выпуск тонизирующих напитков производится в упаковках объемом 250 мл и более, и не исключая возможности употребления тонизирующего напитка молодым человеком более одной упаковки в день, это может привести к негативному влиянию на здоровье.

Ограничение рекламы лекарств – законопроект № 284952-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому реклама безрецептурных лекарственных препаратов не допускается иначе как на специализированных телевизионных каналах и в специальных радиопрограммах с участием медицинских и фармацевтических работников.

В пояснительной записке указывается, что навязчивая реклама лекарственных средств, распространяемая в теле- и радиопрограммах на общероссийских общедоступных телеканалах и радиоканалах и предлагающая чудодейственные лекарства от боли, простуды, гриппа, кашля, аллергии, стресса, для защиты печени, улучшения пищеварения, приводит к тому, что человек начинает заниматься самолечением. Он идет и покупает в аптеке «чудодейственный» препарат, игнорируя необходимость обращения к врачу. При этом болезнь не диагностируется врачом в начальной стадии, когда человека можно вылечить, а приобретает необратимый характер.

Краткий обзор налоговых новостей за январь 2023

Трудовое право

Закон о занятости – законопроект № 275599-8

В ГД рассматривается законопроект о занятости в Российской Федерации. На законодательном уровне закрепляются понятия новых активно развивающихся форм занятости – самозанятость и платформенная занятость.

Законопроектом на постоянной основе закрепляются меры содействия занятости молодежи, предусматривается предоставление финансовой поддержки работодателям, принимающим на работу граждан, относящихся к молодежи; содействие трудоустройству в свободное от учебы время граждан, обучающихся в образовательных организациях.

С учетом изложенного, а также того, что пособие по безработице является временным источником средств к существованию гражданина взамен утраченного заработка, размер пособия по безработице предлагается рассчитывать исходя из минимального размера оплаты труда.

В пояснительной записке указывается, что предлагаемые проектом закона изменения законодательства о занятости, будут способствовать повышению эффективности политики содействия занятости населения и развитию рынка труда.

Штраф за принятие на работу лица, подлежащего призыву – законопроект № 283349-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому заключение трудового договора с военнообязанным или лицом, подлежащим призыву на военную службу, не представившими документы воинского учета, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

В пояснительной записке указывается, что указанные изменения позволят повысить эффективность мероприятий по воинскому учету, так как будут способствовать более ответственному отношению трудоустраивающихся граждан и потенциальных работодателей к своим обязанностям по воинскому учету.

Другое

Защита священных книг – законопроект № 285654-8

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому Библия, иные священные христианские писания, Коран, сборники хадисов и труды четырех исламских канонических школ (Ханафитский, Маликитский, Шафиитский и Ханбалитский мазхабы), Танах и Ганджур, являющиеся основными источниками вероучения и неотъемлемой частью культурного и исторического наследия соответствующих религий, их содержание и цитаты из них, как в тексте первоисточника, так и в переводах на языки народов Российской Федерации, не могут быть признаны экстремистскими материалами.

В пояснительной записке указывается, что из практики следует, что предметом судебного разбирательства часто выступают и другие религиозные литературно-письменные памятники, являющиеся каноническими источниками вероучения традиционных мировых религий, что приводит к общественному резонансу и массовым возмущениям.

Например, сборники хадисов и труды четырех исламских канонических школ (Ханафитский, Маликитский, Шафиитский и Ханбалитский мазхабы), являются основными источниками вероучения и неотъемлемой частью религии Ислам после священной книги мусульман Корана.

Воспрепятствование со стороны государства таким источникам, по сути, ущемляет свободу вероисповедания и умаляет религиозные чувства верующих.

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