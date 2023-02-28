Обзор писем Минфина по налогам за декабрь 2022

Уплата налогов

Письмо от 29 декабря 2022 г. № 03-02-07/129546

Зачет излишне уплаченных сумм налога регламентируется статьей 78 НК. Указанная статья не предоставляет возможности отмены произведенного зачета.

Само по себе неправильное заполнение платежного поручения и ошибочно проведенный зачет не являются основанием для начисления пени.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 1 декабря 2022 г. № 03-07-05/117715

Положения подпункта 9 пункта 3 статьи 149 НК не содержат указания на то, что физические лица, которым банки реализуют слитки драгоценных металлов,не должны являться индивидуальными предпринимателями.

В связи с этим, от налогообложения НДС освобождаются реализуемые с 1 марта 2022 года банками физическим лицам, в том числе являющимся индивидуальными предпринимателями, драгоценные металлы в слитках без их помещения в хранилища банков.

Письмо от 1 декабря 2022 г. № 03-07-13/1/117837

При оказании казахстанской организацией российской организации услуг по предоставлению права доступа через сеть Интернет к программному обеспечению и базе данных, налог на добавленную стоимость исчисляется российской организацией в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 161 НК.

Письмо от 1 декабря 2022 г. № 03-07-05/117709

Если перечнем услуг, оказываемых банком в соответствии с лицензией на осуществление брокерской деятельности, предусмотрены услуги по исполнению поручений клиентов на совершение гражданско-правовых сделок с драгоценными металлами, допущенными к организованным торгам, такие услуги, оказываемые банком на основании договора о брокерском обслуживании, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

При этом необходимо отметить, что осуществляемые указанным банком по поручению клиентов сделки с драгоценными металлами, допущенными к организованным торгам, подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.

Письмо от 1 декабря 2022 г. № 03-07-11/117649

Государственные и муниципальные учреждения при предоставлении права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитута) составляют счета-фактуры в общеустановленном порядке.

Письмо от 14 декабря 2022 г. № 03-07-08/122557

При приобретении у иностранных организаций воздушных судов, зарегистрированных в Государственном реестре воздушных судов, российская организация, выступающая в качестве налогового агента, имеет право на применение нулевой ставки НДС при условии представления одновременно с налоговой декларацией по НДС в налоговые органы документов, предусмотренных пунктом 15.1 статьи 165 НК.

Письмо от 12 декабря 2022 г. № 03-07-11/121385

В отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания, оказываемых с использованием средств размещения, не относящихся к объектам туристской индустрии, положения подпункта 19 пункта 1 статьи 164 НК не применяются.

Поэтому в случае если услуги по предоставлению мест для временного проживания оказываются с использованием таких объектов, как вахтовые общежития и вахтовые домики, которые исходя из положений статьи 1 закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» к объектам туристской индустрии не относятся, то налогообложение налогом на добавленную стоимость таких услуг производится по предусмотренной пунктом 3 статьи 164 НК налоговой ставке в размере 20%.

Комментарий к налоговым спорам за декабрь 2022

Письмо от 12 декабря 2022 г. № 03-07-11/121613

Если налогоплательщиком в налоговом периоде, в котором им исполняется предусмотренная подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 НК обязанность по восстановлению сумм налога на добавленную стоимость, принятых к вычету по перечисленной предварительной оплате приобретаемых товаров (работ, услуг), также соблюдаются установленные статьями 171 и 172 НК условия для принятия к вычету налога на добавленную стоимость, предъявленного по приобретаемым товарам (работам, услугам), то налогоплательщик вправе заявить данные налоговые вычеты в указанном налоговом периоде.

Письмо от 12 декабря 2022 г. № 03-07-11/121330

Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные после 1 июля 2022 года при приобретении товаров (работ, услуг), используемых для операций по реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке в размере 0%, принимаются к вычету в порядке, установленном статьей 172 НК, на последнее число каждого налогового периода, в котором фактически реализованы указанные услуги.

Письмо от 22 декабря 2022 г. № 03-07-11/125943

Если организацией после признания ее банкротом получены денежные средства, связанные с оплатой имущества, реализованного этой организацией до момента признания ее банкротом, то такие денежные средства подлежат включению в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость.

Письмо от 22 декабря 2022 г. № 03-07-08/125901

При оказании российской организацией по договору с другой российской организацией услуг по предоставлению персонала для выполнения работ на территории Донецкой Народной Республики такие услуги подлежат налогообложению НДС по ставке в размере 20%.

Письмо от 21 декабря 2022 г. № 03-07-07/125520

Операции по выполнению налогоплательщиком работ по устранению дефекта (брака) товаров, приобретенных у поставщика, в указанных перечнях не поименованы, в связи с чем такие операции облагаются НДС в общеустановленном порядке.

Письмо от 20 декабря 2022 г. № 03-07-11/125081

Пунктом 1 статьи 172 НК установлено, что суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров на территории Российской Федерации, подлежат вычетам на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров, после принятия на учет этих товаров и при наличии соответствующих первичных документов.

При этом порядок применения товаротранспортной накладной или транспортной накладной при осуществлении хозяйственных операций по приобретению товаров, в том числе при перевозке этих товаров автомобильным транспортом, нормами главы 21 НК не предусмотрен.

Письмо от 20 декабря 2022 г. № 03-07-14/124793

При реализации услуг по утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов, размер платы за которые определяется с применением к тарифу инвестиционной надбавки, налоговую базу по налогу на добавленную стоимость следует определять в порядке, установленном пунктом 1 статьи 154 НК, как стоимость указанных услуг, рассчитанную с учетом инвестиционной надбавки.

Письмо от 16 декабря 2022 г. № 03-07-11/122611

При получении комитентом (принципалом) от комиссионера (агента) денежных средств в связи с реализацией товаров по цене ниже, чем цена, согласованная в договоре комиссии либо в агентском договоре (как указано в обращении), такие денежные средства включаются комитентом (принципалом) в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость.

Письмо от 22 декабря 2022 г. № 03-07-13/1/126172

При оказании хозяйствующим субъектом Республики Армения российской организации услуг по предоставлению права доступа через сеть Интернет к программному обеспечению и базе данных налог на добавленную стоимость исчисляется российской организацией в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 161 НК.

Письмо от 27 декабря 2022 г. № 03-07-11/128046

В связи с этим сумма НДС, исчисленная и уплаченная собственником сносимого (ликвидируемого) участка инженерных сетей и сооружений при получении компенсации, принимается к вычету на основании корректировочных счетов-фактур, составленных таким собственником, при наличии договора, соглашения, иного документа, подтверждающего изменение условий договора и предусматривающего, что суммы полученной компенсации уменьшаются на размер сумм НДС, и возврате сумм НДС заказчику, но не позднее трех лет с момента составления корректировочного счета-фактуры.

Комментарий к налоговым событиям за январь 2023

Налог на прибыль

Письмо от 7 декабря 2022 г. № 03-15-05/119760

Налогоплательщики вправе учитывать при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций расходы, осуществленные начиная с 01.01.2022, в виде безвозмездной выплаты указанным физическим лицам, при условии, что данные расходы связаны с мобилизацией и (или) прохождением военной службы.

Письмо от 15 декабря 2022 г. № 03-08-05/122935

Налогообложение доходов иностранных лиц – резидентов Латвийской Республики от источников в Российской Федерации, полученных начиная с 26 сентября 2022 года, осуществляется согласно положениям НК.

Письмо от 14 декабря 2022 г. № 03-03-06/3/122769

Положения главы 25 «Налог на прибыль организаций» НК регулируют порядок учета доходов и расходов в целях налогообложения прибыли организаций. В свою очередь, нормы гражданского законодательства определяют договорные обязательства (статья 2 ГК).

В этой связи указание в договоре ссылок на нормы Налогового кодекса является нецелесообразным.

Письмо от 13 декабря 2022 г. № 03-03-06/1/121917

Разница, возникающая в связи с разными курсами иностранной валюты к рублю, по которым пересчитывается иностранная валюта в рубли, при возврате ранее перечисленных валютных средств, учитывается в составе доходов (расходов) на дату возврата этих средств.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Письмо от 5 декабря 2022 г. № 03-03-06/1/118755

Основания для внесения в НК специальных норм в отношении определения особого порядка налогообложения налогом на прибыль организаций деятельности по осуществлению майнинга отсутствуют.

Налогообложение результатов (прибыли) от осуществления налогоплательщиком майнинга, как любой другой приносящей прибыль деятельности, подлежит налогообложению налогом на прибыль организаций в общеустановленном положениями главы 25 НК порядке.

Расходы налогоплательщика, понесенные им при осуществлении майнинга, учитываются для целей налогообложения прибыли по мере реализации продукции, произведенной при осуществлении данного вида деятельности.

Письмо от 13 декабря 2022 г. № 03-03-06/2/122113

Если в результате дефляции уменьшение номинальной стоимости облигаций составляет большую величину, чем начисленная в этом месяце сумма процентов, отрицательный показатель не учитывается в составе расходов текущего месяца отчетного (налогового) периода. Эта сумма (отрицательная разница) уменьшает процентный доход, начисленный в следующем месяце.

При этом такая сумма (отрицательная разница) уменьшает процентный доход по таким Облигациям до полного учета в составе процентного дохода и не может учитываться налогоплательщиком в составе доходов по иным государственным и иным ценным бумагам при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Письмо от 5 декабря 2022 г. № 03-03-06/1/118688

В связи с тем что книга продаж, составляемая в соответствии с постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость», не относится к первичным учетным документам, она не может являться обоснованием произведенных расходов для целей главы 25 НК.

Письмо от 28 декабря 2022 г. № 03-03-06/1/128826

Налогоплательщик, принявший решение об использовании права на применение инвестиционного налогового вычета только в отношении объектов основных средств, относящихся к одной (например, третьей) амортизационной группе, в течение трех налоговых периодов применения такого решения не вправе изменить его и, соответственно, применять инвестиционный налоговый вычет в отношении объектов основных средств, относящихся к иным амортизационным группам.

Письмо от 6 декабря 2022 г. № 03-15-06/119337

По вопросу содержания понятия «собственная разработка», упомянутого в абзацах шестом – восьмом пункта 1.16 статьи 284 и абзацах пятом – седьмом пункта 14 статьи 427 НК, полагаем, что такая разработка должна осуществляться непосредственно самим плательщиком с соответствующим документальным подтверждением, в частности, органами Роспатента.

Письмо от 28 декабря 2022 г. № 07-01-09/128794

С даты введения в отношении должника процедуры наблюдения проценты по долговому обязательству не начисляются.

Проценты, начисленные в соответствии с законом № 127-ФЗ за период проведения наблюдения (мораторные проценты), подлежат отражению в налоговом учете налогоплательщика с даты введения в отношении должника процедуры наблюдения до даты введения следующей процедуры банкротства в размере ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату введения наблюдения.

При этом датой признания внереализационного дохода является дата поступления суммы указанных процентов на расчетный счет (в кассу) налогоплательщика.

Дайджест налоговых новостей за январь 2023

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 9 декабря 2022 г. № 03-04-05/120992

Для целей предоставления имущественного налогового вычета установлен закрытый перечень расходов, которые могут включаться в состав указанного вычета.

Включение в состав имущественного налогового вычета расходов на приобретение и установку систем сигнализации (видеонаблюдения), пожаротушения, оборудование сетями Интернет вышеуказанными положениями статьи 220 НК не предусмотрено.

Письмо от 1 декабря 2022 г. № 03-04-05/117677

Срок действия студенческой визы, выданной физическому лицу иностранным государством, для целей определения налогового статуса физического лица не учитывается.

Письмо от 27 декабря 2022 г. № 03-04-06/128106

Выплата потерпевшему возмещения причиненного вреда иным лицом приводит к возникновению у лица, вместо которого произведена указанная выплата, дохода (экономической выгоды), полученного им в натуральной форме и подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 29 декабря 2022 г. № 03-04-06/129387

Учитывая, что производимые университетом молодым научно-педагогическим работникам суммы единовременной выплаты на улучшение их жилищных условий не поименованы в содержащихся в статьях 217 и 422 НК перечнях сумм, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами, данные суммы облагаются налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Письмо от 29 декабря 2022 г. № 03-04-05/129409

Срок владения супругами долей участия в уставном капитале российской организации исчисляется с момента приобретения такой доли одним из супругов в общую совместную собственность супругов.

Определение даты приобретения доли участия в уставном капитале российской организации, полученной налогоплательщиком в порядке наследования, и исчисление срока нахождения ее в собственности налогоплательщика производятся со дня открытия наследства.

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 2 декабря 2022 г. № 03-11-11/118018

Расходы налогоплательщика НПД при определении налоговой базы по НПД не учитываются. В связи с этим налогоплательщики НПД указывают в мобильном приложении «Мой налог» доход без вычета агентского вознаграждения.

Письмо от 14 декабря 2022 г. № 03-11-11/122616

При этом отмечаем, что Федеральным законом не установлено ограничений в отношении применения НПД лицами пенсионного возраста, в том числе при оказании услуг юридическим лицам, при условии соблюдения положений Федерального закона.

Комментарий к практике Конституционного Суда по налогам за 2021

Налог на имущество

Письмо от 8 декабря 2022 г. № 03-05-05-01/120262

В случае если капитальные вложения на неотделимые улучшения в арендованный объект недвижимого имущества по их завершении не возмещены арендодателем и учитываются в качестве основного средства на балансе арендатора, то налог на имущество организаций уплачивается арендатором до выбытия этого основного средства из состава основных средств в установленном ФСБУ 6/2020 порядке.

Земельный налог

Письмо от 2 декабря 2022 г. № 03-05-04-02/118300

Исчисление земельного налога (авансовых платежей по налогу) при изменении ставки налога в случае прекращения существования на земельном участке объекта, относящегося к жилому фонду, в порядке, аналогичном установленному пунктом 7 статьи 396 НК: с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых этот земельный участок был занят жилым объектом, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде.

Страховые взносы

Письмо от 7 декабря 2022 г. № 03-15-05/119760

Ежемесячные выплаты, безвозмездно производимые работодателем в период приостановки трудовых договоров своим работникам, призванным на военную службу по мобилизации в ВС для участия в специальной военной операции, на основании подпункта 18 пункта 1 статьи 422 НК (в редакции закона № 443-ФЗ) обложению страховыми взносами не подлежат, если такие выплаты связаны с прохождением военной службы по мобилизации. Положения данного подпункта распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Письмо от 7 декабря 2022 г. № 03-15-06/120021, от 15 декабря 2022 г. № 03-03-06/1/123187, 03-03-06/1/123192

В случае заключения организацией договора ДМС работника на срок не менее одного года, предусматривающего оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных лиц, платежи организации по данному договору ДМС не подлежат обложению страховыми взносами.

Если же работник увольняется, и договор ДМС такого застрахованного лица прекращается, и срок его становится меньше года в этом случае, то организации следует произвести доначисление страховых взносов на платежи по такому договору и представить уточненные расчеты по страховым взносам за соответствующие отчетные периоды.

При этом в расчете по страховым взносам за текущий отчетный (расчетный) период суммы произведенного перерасчета за предшествующие отчетные (расчетные) периоды не отражаются.

Письмо от 8 декабря 2022 г. № 03-03-06/1/120277

Разовые и ежемесячные выплаты, а также суммы материальной помощи в случае ранения, безвозмездно производимые работодателем в период приостановки трудовых договоров своим работникам, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ для участия в специальной военной операции, на основании подпункта 18 пункта 1 статьи 422 НК (в редакции закона N 443-ФЗ) обложению страховыми взносами не подлежат.

При этом указанные выплаты как своим работникам, так и членам их семей учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Выплаты материальной помощи членам семей погибших работников, призванных на военную службу по мобилизации в ВС для участия в специальной военной операции, не облагаются страховыми взносами, так как производятся в пользу лиц, не состоящих в трудовых отношениях с организацией.

Письмо от 29 декабря 2022 г. № 03-03-06/1/129738

Если организация создана после 01.07.2022 в результате реорганизации (кроме преобразования), то вне зависимости от выполнения иных условий такая организация не вправе применять установленные пунктом 1.15 статьи 284 и пунктом 5 статьи 427 НК пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль организаций и пониженные тарифы страховых взносов.

Письмо от 27 декабря 2022 г. № 03-15-06/128040

По совокупности вышеприведенных норм, учитывая, что страховые организации фактически производят по упомянутым договорам выплаты вознаграждений страховым агентам за оказанные услуги, в частности, по подбору страхователей, оформлению, заключению и сопровождению договоров страхования, документов при урегулировании требований о страховой выплате, по осуществлению консультаций страхователей, то, соответственно, такие организации-страховщики являются плательщиками страховых взносов с сумм данных вознаграждений, признаваемых объектом обложения страховыми взносами, как выплат в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является оказание услуг.

С выплат и иных вознаграждений в пользу указанных лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, с 01.01.2023 необходимо уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное медицинское страхование по единым тарифам, установленным пунктом 3 статьи 425 НК (в редакции закона от 14.07.2022 № 239-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 18 и 19 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», вступающего в силу с 01.01.2023).

Письмо от 22 декабря 2022 г. № 03-04-07/125960

В связи с тем что оплата организацией проезда своих работников в ночное время до места работы и обратно обусловлена производственной необходимостью и отсутствием возможности у работников воспользоваться общественным транспортом, а также учитывая, что такая оплата производится в пользу транспортной организации, осуществляющей такие перевозки, то суммы данных расходов не относятся к объекту обложения страховыми взносами, а также указанная оплата не приводит к возникновению у таких работников дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц.

Краткий обзор налоговых новостей за январь 2023

УСН

Письмо от 29 декабря 2022 г. № 03-08-05/129617

Суммы налога, удержанного в Республике Беларусь с доходов от авторских прав и лицензий российской организации, не могут быть зачтены при уплате налога данной российской организацией на территории Российской Федерации в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Письмо от 26 декабря 2022 г. № 03-11-10/127504

Ограничения по применению специальных налоговых режимов не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли ломами и отходами драгоценных металлов, а также в сфере производства бижутерии и ремонта ювелирных изделий.

Патент

Письмо от 29 декабря 2022 г. № 03-11-11/129359

В отношении услуг по доставке покупателю продукции общественного питания с привлечением третьих лиц, осуществляемой при оказании услуг общественного питания, может применяться ПСН.

Письмо от 26 декабря 2022 г. № 03-04-05/127841

Доход от продажи недвижимого имущества, использовавшегося индивидуальным предпринимателем при осуществлении предпринимательской деятельности по сдаче в аренду (внаем) собственных жилых помещений, в составе доходов в целях применения ПСН не учитывается.

Госпошлина

Письмо от 9 декабря 2022 г. № 03-05-06-03/120738

По выбору плательщика для исчисления государственной пошлины может быть представлен документ с указанием рыночной, кадастровой либо иной (номинальной) стоимости имущества, выданный лицами, указанными в подпунктах 7 – 10 пункта 1 статьи 333.25 НК.

Нотариусы и должностные лица, совершающие нотариальные действия, не вправе определять вид стоимости имущества (способ оценки) в целях исчисления государственной пошлины и требовать от плательщика представления документа, подтверждающего данный вид стоимости имущества (способ оценки).

Практика Конституционного Суда по налогам за 1-полугодие 2022

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