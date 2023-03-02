Учет пожертвований в виде исключительного права

Материалы по налогу на прибыль
ТОП -10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 - ссылка.
Рассматриваются особенности учета по налогу на прибыль некоммерческой организацией пожертвований в виде исключительного права.
ТОП -10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 - ссылка.
Такие ограничения введут после модернизации системы единого налогового вычета, когда ИИС первого типа заменят новыми инвестиционными инструментами.
Поговорим о том, на чьей территории лучше проводить проверку, что нужно знать о требованиях по проверке. Получите тактические советы, что делать при допросе свидетеля и нарушениях со стороны ФНС.
Доход в 300 тыс. рублей в год, свыше которого ИП платит взносы 1%, был установлен еще в 2017 году. С тех пор инфляция составила более 20%. Этот лимит предлагают пересмотреть.
Прекращение обязательство по кредитному договору военнослужащим, пострадавшим в ходе СВО, не облагается НДФЛ, если человек стал инвалидом I группы. Но если группа II, то НДФЛ тоже не будет, утверждает ФНС.
В статье расскажем, как можно исправить ошибки, допущенные в уведомлении об исчисленных суммах налога и в платежке на уплату платежа по конкретному КБК.
Если жалобу на налоговиков подать неправильно, в ее рассмотрении откажут. Но если жалоба касается ЕНС, ее рассмотрят по существу.
Иностранные инвесторы предположат, что спрос на недвижимость снизится из-за опасений о возможном повторении землетрясений в других городах Турции. Но на самом деле реальность немного иная.
Работать с фрилансерами компаниям очень удобно, особенно довольны бухгалтеры. А вот самозанятые несогласны, говорят, что мало возможностей найти заказчика.
В первый день весны решили вам напомнить, почему одна подписка может изменить всю вашу работу к лучшему. Налетай!
Компания не собирается оспаривать минимальный штраф и работает над кибербезопасностью.