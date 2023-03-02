Налоговые споры

Как формировался новый подход Верховного Суда по последствиям дробления бизнеса

Рассматриваются первые решения Верховного Суда по вопросу определения налоговых обязательств при дроблении бизнеса.

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Юзвак Максим
Юзвак Максим

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Фиксированные взносы ИП

Предложили увеличить лимит дохода для 1% взносов ИП и отменить ежемесячные авансы по прибыли

Доход в 300 тыс. рублей в год, свыше которого ИП платит взносы 1%, был установлен еще в 2017 году. С тех пор инфляция составила более 20%. Этот лимит предлагают пересмотреть.

НДФЛ

За списанный кредит участник СВО, ставший инвалидом II группы, не будет платить НДФЛ

Прекращение обязательство по кредитному договору военнослужащим, пострадавшим в ходе СВО, не облагается НДФЛ, если человек стал инвалидом I группы. Но если группа II, то НДФЛ тоже не будет, утверждает ФНС.

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