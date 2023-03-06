Запрет рекламы об уклонении от армии

Автор инициативы

Законопроект подготовлен Государственным Собранием – Курултай Республики Башкортостан.

Содержание инициативы

В ГД рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается запрет рекламы услуг, в том числе юридических, консультационных, медицинских, по содействию в освобождении от исполнения воинской обязанности.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время информационное пространство наполнено агрессивной рекламой услуг коммерческих структур по уклонению от исполнения воинской обязанности, что провоцирует отдельных граждан на совершение деяний, наказуемых в уголовном и административном порядке.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Материалы по военному праву

Обзор военного права за январь 2023 – ссылка.