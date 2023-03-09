МРОТ на 2024

Рассматривается предложение по новому размеру МРОТ

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Рассматривается предложение по новому размеру МРОТ (Законопроект № 307392-8)

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями от КПРФ

Депутаты Государственной Думы Н.А.Останина, М.В.Дробот

Содержание инициативы

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля в месяц.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что законопроект подготовлен во исполнение Послания Президента Российской Федерации. Повышение МРОТ по отношению к установленному размеру составит 3 тысячи рублей.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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