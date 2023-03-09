МРОТ на 2024

Рассматривается предложение по новому размеру МРОТ (Законопроект № 307392-8)
Авторы инициативы
Законопроект подготовлен представителями от КПРФ
Депутаты Государственной Думы Н.А.Останина, М.В.Дробот
Содержание инициативы
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года составит 19 242 рубля в месяц.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что законопроект подготовлен во исполнение Послания Президента Российской Федерации. Повышение МРОТ по отношению к установленному размеру составит 3 тысячи рублей.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
Материалы по теме
Размер командировочных для госслужащих - ссылка