НДС

НДС при изменении стоимости экспортного товара

Порядок подтверждения нулевого НДС при изменении стоимости товара после его таможенного оформления и убытия за пределы РФ.

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Юзвак Максим
Юзвак Максим

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У чиновников, осужденных за взятки, изымают недвижимость. Теперь ее будут продавать с молотка, а на вырученные средства покупать жилье нуждающимся. Пока что элитные дома отдают малоимущим бесплатно, но они не справляются с оплатой повышенных коммунальных платежей.

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Камеральные налоговые проверки

Как добиться обжалования решения по камеральной проверке

Камеральную проверку проводят после сдачи любого налогового отчета. А вот акт по результатам камералки формируют не всегда. Если в декларации обнаружены нарушения, налоговики составляют акт, а если ошибок нет, то и акта по камеральной проверке не будет. Разбираемся, как пересмотреть решение налоговой по итогам камеральной проверки.

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