НДС при изменении стоимости экспортного товара

Материалы по НДС
ТОП 10 разъяснений Минфина по НДС за 2021 - ссылка.
Порядок подтверждения нулевого НДС при изменении стоимости товара после его таможенного оформления и убытия за пределы РФ.
ТОП 10 разъяснений Минфина по НДС за 2021 - ссылка.
Чтобы снизить административную и уголовную нагрузку на бизнес, РСПП предложил пересмотреть подход правоохранительных органов к экономическим преступлениям.
Вести электронный кадровый оборот в программе 1С можно с помощью сервиса 1С:Кабинет сотрудника. Можно обмениваться, подписывать, контролировать, хранить и регистрировать все документы в электронном виде.
Рассмотрим способы создания и отправки сведений в ФСС в программе 1С:Зарплата и управление персоналом 8 (ЗУП).
Разберемся, зачем нужен платежный календарь, где его найти и как грамотно использовать. Поделимся лайфхаками, как автоматизировать данные и разберем распространенные ошибки.
У чиновников, осужденных за взятки, изымают недвижимость. Теперь ее будут продавать с молотка, а на вырученные средства покупать жилье нуждающимся. Пока что элитные дома отдают малоимущим бесплатно, но они не справляются с оплатой повышенных коммунальных платежей.
Это пока законопроект, но составленный по поручению Путина.
Зарегистрироваться в качестве ИП возможно в переходный период (до 30.06.2023) по паспорту гражданина Украины.
Порядок подтверждения нулевого НДС при изменении стоимости товара после его таможенного оформления и убытия за пределы РФ.
Организация обязана сообщать в ИФНС обо всех своих обособленных подразделениях, созданных на территории РФ, не являющихся филиалами или представительствами.
Камеральную проверку проводят после сдачи любого налогового отчета. А вот акт по результатам камералки формируют не всегда. Если в декларации обнаружены нарушения, налоговики составляют акт, а если ошибок нет, то и акта по камеральной проверке не будет. Разбираемся, как пересмотреть решение налоговой по итогам камеральной проверки.