Упрощение перепланировки жилья

Предлагается упростить согласование при совмещении лоджии с комнатой (Законопроект № 309789-8)
Инициатор поправок
Законопроект подготовлен Думой Ставропольского края
Содержание поправок
Согласно законопроекту если перепланировка жилого помещения осуществляется путем объединения жилого помещения и лоджии с сохранением подоконного блока, согласие собственников помещений в многоквартирном доме на такую перепланировку не требуется.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что объединение лоджии с жилым помещением с увеличением площади квартиры никак не затрагивает интересов иных собственников помещений в многоквартирном доме и не нарушает их прав, однако собственники, желающие провести рассматриваемый вид перепланировки, вынуждены собирать голоса всех собственников помещений в многоквартирном доме.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
Другие материалы
Обзор Писем Минфина по налогам за декабрь 2022 - ссылка