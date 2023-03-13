Упрощение перепланировки жилья

Предлагается упростить согласование при совмещении лоджии с комнатой

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Предлагается упростить согласование при совмещении лоджии с комнатой (Законопроект № 309789-8)

Инициатор поправок

Законопроект подготовлен Думой Ставропольского края

Содержание поправок

Согласно законопроекту если перепланировка жилого помещения осуществляется путем объединения жилого помещения и лоджии с сохранением подоконного блока, согласие собственников помещений в многоквартирном доме на такую перепланировку не требуется.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что объединение лоджии с жилым помещением с увеличением площади квартиры никак не затрагивает интересов иных собственников помещений в многоквартирном доме и не нарушает их прав, однако собственники, желающие провести рассматриваемый вид перепланировки, вынуждены собирать голоса всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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