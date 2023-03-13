НДФЛ и взносы по надбавкам вахтовым работникам
Налоговая новость, связанная с последствиями по НДФЛ и страховым взносам при выплате надбавок за вахтовый метод работы.
Налоговая новость, связанная с последствиями по НДФЛ и страховым взносам при выплате надбавок за вахтовый метод работы.
Обязанность по сдаче уведомлений по ЕНП прописана в пп. 4 п. 1 ст. 23 НК РФ. За несдачу или несвоевременную сдачу – штраф.
Несколько лет действует закон о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, согласно которому можно подписывать все кадровые документы в электронном виде. Сервис КЭДО закрывает до 85% кадровых процессов.
Туристический налог заплатила только пятая часть отдыхающих. Многие из них имеют льготы и не платят сбор, а кто-то приезжает на один день для решения рабочих вопросов. Доходы Кубани от курортного сбора выросли в 4,5 раза.
Облачный сервис 1С:Фреш позволяет переносить и загружать свою базу 1С в облако, это делается достаточно просто.
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Все вкладчики смогут забрать свои средства. Сейчас банк находится в конкурсном управлении.
Деятельность в области пассажирских перевозок приобретает все большую популярность. Этому способствуют и новые изменения, которые вступили в силу с 2023 года. Разберемся, на каком режиме налогообложения выгоднее работать водителям такси.
Может случиться такая ситуация: у вас есть договор с самозанятым, он оказал услугу, вы перевели оплату и даже получили чек. Но после исполнитель аннулировал его и не заплатил по нему налог.
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