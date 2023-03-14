Обложение налогом на самозанятых процентов по займу

Материалы по налогу на самозанятых
ТОП-10 разъяснений Минфина по налогу на самозанятых за 2022 - ссылка.
Возможность применения налога на профессиональный доход при получении процентов по займу.
ТОП-10 разъяснений Минфина по налогу на самозанятых за 2022 - ссылка.
Там же можно снять командированному сотруднику отель, купить билеты на самолет, поезд или аэроэкспресс.
Многие организации, которые ежегодно размещают в декабре сведения о результатах аудита в Федресурсе, не знают об изменениях законодательства в 2022 году. Это может привести к массовым нарушениям в количестве, сроках и порядке обязательных публикаций об аудите и финансовой отчетности в Федресурсе и как итог – к крупным штрафам!
Санкции, которые ввели США и ЕС против многих российских организаций после событий 24 февраля 2022 года, повлияли и на работу брокеров. В 2023 году введение новых западных ограничений продолжилось.
Согласно документу организации, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2023 в качестве аванса до 50% от цены контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств.
По старым правилам НК (до 01.01.2023) НДФЛ с зарплаты исчисляли в последний день месяца. Это день был датой получения дохода.
С наступлением 2023 года закончилась льгота на этот налог. Это значит, что за доход, полученный в 2023 году в виде процентов, нужно будет заплатить налог в 2024. Однако уже сейчас важно учитывать это обстоятельство при расчете будущей доходности.
В начале года организации традиционно формируют и сдают обязательный экземпляр годовой бухгалтерской/финансовой отчетности. В этой статье говорим про сроки сдачи и формы в 2023 году годового отчета за 2022 год.
Инвестиции важны на различных этапах развития бизнеса. Особенно на старте, когда банки отказываются кредитовать предприятие из-за высоких рисков невозврата.
Такой вопрос задала Счетная палата Минфину и ФНС. После выездных проверок компании могут попросить рассрочку доначисленных сумм. Но этим правом практически никто не пользуется.
С начала этого года вступили в силу «зарплатные» новшества, которые придется учитывать, начисляя зарплату, рассчитывая НДФЛ, удерживая суммы по исполнительным листам. Отвечаем на самые насущные в этом плане вопросы.