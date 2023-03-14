Самозанятые

Обложение налогом на самозанятых процентов по займу

Возможность применения налога на профессиональный доход при получении процентов по займу.

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Материалы по налогу на самозанятых

ТОП-10 разъяснений Минфина по налогу на самозанятых за 2022 - ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

Ведение бизнеса

Обязательное размещение сведений о финансовой отчётности и аудите в Федресурсе. Обзор изменений 2023

Многие организации, которые ежегодно размещают в декабре сведения о результатах аудита в Федресурсе, не знают об изменениях законодательства в 2022 году. Это может привести к массовым нарушениям в количестве, сроках и порядке обязательных публикаций об аудите и финансовой отчетности в Федресурсе и как итог – к крупным штрафам!

Обязательное размещение сведений о финансовой отчётности и аудите в Федресурсе. Обзор изменений 2023

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НДФЛ

Налог на проценты по вкладам: как считать, сколько и когда платить

С наступлением 2023 года закончилась льгота на этот налог. Это значит, что за доход, полученный в 2023 году в виде процентов, нужно будет заплатить налог в 2024. Однако уже сейчас важно учитывать это обстоятельство при расчете будущей доходности.

Налог на проценты по вкладам: как считать, сколько и когда платить

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Зарплата

Аванс, зарплата и НДФЛ по-новому: отвечаем на популярные вопросы 

С начала этого года вступили в силу «зарплатные» новшества, которые придется учитывать, начисляя зарплату, рассчитывая НДФЛ, удерживая суммы по исполнительным листам. Отвечаем на самые насущные в этом плане вопросы.

Аванс, зарплата и НДФЛ по-новому: отвечаем на популярные вопросы 
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