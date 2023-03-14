Повышение социальных налоговых вычетов на обучение и лечение

Автор предложения

Законопроект подготовлен депутатом ГД от КПРФ Н. А. Останиной.

Содержание предложения

Законопроектом предусматривается увеличение социального налогового вычета уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, – в размере фактически произведенных расходов на это обучение до 110 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).

В настоящее время законодательством предусмотрена сумма не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что также и в послании Президента Федеральному Собранию Российской Федерации, составившемуся 21 февраля 2023 года, Президент предложил увеличить максимальную сумму социального налогового вычета за обучение детей с 50 000 рублей до 110 000 рублей, а на собственное обучение, а также лечение и приобретение лекарств со 120 000 рублей до 150 000 рублей.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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