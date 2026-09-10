Он развел активы, чтобы защититься. Именно это его и подвело

Одна компания в группе работает с заказчиками, на второй — техника и производственная площадка. У такого разделения бывают понятные деловые причины. Разбираем, что происходит, когда доначисление приходит компании, у которой активов нет.

Пять лет назад Иван сделал то, что советуют в умных книжках по управлению рисками.

Строительно-монтажная компания росла, контракты становились крупнее, заказчики — придирчивее. Держать всё на одном юрлице было уже нельзя: один серьёзный иск, блокировка счетов — и техника, склад и офис уйдут с молотка.

Иван поступил классически. Развёл на две компании.

«Оператор» работает с заказчиками: договоры, люди, деньги, риски.

«Активы» владеет производственной базой — площадкой, складом, кранами и самосвалами — и сдаёт всё это «Оператору» в аренду.

Логика понятная. Проиграет «Оператор» суд заказчику — взять с него нечего. Техники нет, на счетах минимум.

А налоговые риски группы компаний живут по другой логике. Забор, поставленный от коммерческих кредиторов, для налоговой выглядит указателем: деньги там.

Налоговые риски группы компаний: заработала одна, платит другая

Рассуждение здесь простое: доначислили операционной компании — с неё и взыщут, а имущество на другом юрлице, значит, оно в безопасности.

Налоговый кодекс рассуждает иначе. Для таких случаев есть подпункт 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ — взыскание с зависимого лица.

Работает он без банкротства и без субсидиарной ответственности.

Проверка приходит в «Оператор» и доначисляет налог. «Оператор» разводит руками: денег нет, имущества нет. Налоговая смотрит на структуру, видит рядом «Активы» с той же техникой и тем же учредителем — и идёт в суд. Суд взыскивает долг «Оператора» с имущества «Активов».

Механизм включается не всегда. Нужны три условия сразу: компании признаны зависимыми; на вторую ушла выручка или имущество должника; перевод произошёл после того, как стало известно о проверке или доначислении.

Само по себе родство руководителей или общее управление статью 45 не запускают. Не запускает её и сама структура. Иван развёл активы за пять лет до всякой проверки и пока он ничего не двигает, забрать имущество «Активов» за долги «Оператора» нельзя.

Опасен не забор. Опасно движение за ним.

Когда проверка уже пришла, а решение по доначислению вот-вот вступит в силу, возникает естественное желание что-нибудь переставить. Перевести последний контракт. Перебросить остаток со счёта. Переоформить технику, пока не поздно.

Ровно этот шаг и включает статью 45. А Иван будет уверен, что просто наводит порядок в тяжёлой ситуации.

И структура, которую он строил как защиту, к этому моменту готова: вот компания-должник, а вот компания, где лежат деньги. Стрелка нарисована заранее.

Но налоговая — не единственный, кто на неё смотрит.

Что видит банк

С 1 января 2026 года ФНС проводит оценку юридических лиц — по Федеральному закону от 23.07.2025 № 254-ФЗ, методика утверждена приказом ФНС от 05.12.2025 № ЕД-7-31/1041@. Такую оценку могут запрашивать банки, заказчики и контрагенты.

И вот как выглядит «Оператор» со стороны. Выручка солидная. Договоров много. Собственных основных средств нет. Техники нет. Обеспечивать нечем.

Иван искренне не понимает, почему банк режет кредитную линию, — у него же целая база техники. Но у «Оператора» этой базы нет. Она у «Активов», а кредит просит «Оператор».

Здесь важно вот что: доначисление — история возможная и будущая. А оценка работает уже сегодня, без всякой проверки.

Что меняется в подходе к оценке

ФНС планирует расширить эту систему. Проект приказа официально пока не опубликован, но его текст видели «Известия»: показателей станет 82 вместо 57. Поправки вступят в силу через десять дней после официального опубликования приказа, но не ранее 1 октября 2026 года.

Смена логики тут главное. Раньше смотрели на конкретные нарушения: вычеты, контрагенты, разрывы. Теперь — на устройство бизнеса: кто с кем связан, как распределены ресурсы, есть ли у компаний самостоятельность.

Среди новых показателей есть признаки дробления, в том числе семейные связи между руководителями компаний одной группы.

Но отметка появится не у всех семейных групп. По проекту — только там, где во главе родственники (супруги, родители и дети, братья или сёстры) и при этом хотя бы одна компания за последние три года пользовалась льготами для малого и среднего бизнеса. Само по себе родство отметки не даёт.

Отраслевой разворот виден и по строительству. По сообщениям деловых СМИ, в этой части методики предполагается сопоставлять наличие собственной техники и производственных фондов со средними значениями по виду деятельности. Проще говоря — смотреть, есть ли у компании чем выполнять то, что она подрядилась выполнить.

Три вопроса к вашей структуре

Ответ на них есть прямо сейчас.

У кого на учёте активы? Здания, земля, техника, транспорт — на балансе какой компании они стоят.

Кто зарабатывает? С каким юрлицом заключён договор, который даёт основную выручку.

Это одна компания или разные?

Если разные — ничего страшного в этом нет. Причины бывают самые разные, и далеко не всегда они про налоги. Вопрос только в том, сможете ли вы назвать свою причину — не ссылаясь на налоги.

Иван до сих пор считает, что поступил правильно

И в чём-то он прав — решение принималось не на пустом месте, причина была понятная.

Просто он смотрит на свою структуру, зная всю её историю. Помнит, зачем появилась каждая компания и почему техника оформлена именно так.

Проверяющий, банк и заказчик этой истории не знают. Они видят реестры, балансы и движение денег — и складывают из них свою картину.

Она может оказаться совсем другой.

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Материал носит информационный характер и не является индивидуальной налоговой или юридической консультацией. Приведённые положения не учитывают особенности конкретной структуры бизнеса и не гарантируют отсутствие претензий со стороны контролирующих органов.

Наталья Фатеева, аттестованный налоговый консультант, DBA, член ИПБ России