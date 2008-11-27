С 1 сентября, ой декабря! Мой день знаний на клерке и кое-что еще.

Здравствуйте дорогие друзья и коллеги!

Спешу поделиться с вами потрясающей новостью.

Во-первых, я начала обучение на курсе «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году».

Мой поток стартует 2 декабря (можно выбрать удобную дату из предложенных), но начать учиться можно с момента покупки курса.

Сейчас мне доступны теоретические материалы: видео и лекции, так же видеозаписи с прошлых потоков.

С чего я начала: скачала информацию по первой теме и изучаю. Очень интересно и просто (пока), может, отчасти потому, что я с этим когда-то работала, в любом случае информация изложена в логической последовательности, в легкой, понятной форме, простым языком. Подкупает то, что будут практические примеры, этого я очень жду.

А, во-вторых, вы видели новость!!!

5 и 6 декабря в Москве состоится VI Всероссийская бухгалтерская конференция. Если моим планам суждено сбыться, то я обязательно буду участвовать, причем офлайн.

Поясню зачем это вообще нужно.

Первое - это нетворк, окружение, связи - ну, вы меня поняли. Поэтому надо быть лично. Не обязательно, что вы сразу же заведете куча знакомств и прочее, но такие мероприятия посещать важно, не в этот раз, так в другой. Важно знать экспертов в своей области, да и просто сменить обстановку - еще никому не повредило. Особенно в конце года, когда дела льются на тебя, как из рога изобилия)

Второе - это сама конференция, ее суть, т.е. те знания, которые получишь на важные темы предстоящего года. Как всегда, изменений много, нюансов еще больше. Лучше заранее быть в курсе.

И третье - это возможность задать вопрос экспертам. Может быть вам кажется это не таким уж важным, а зря! Никогда не упускайте возможность задать вопрос более опытному коллеге. Живой обмен опытом иногда ценнее всех знаний, полученных на выступлениях!

Ну что ж, пожелаю нам всем осуществлять свои планы и, надеюсь, увидимся на следующей неделе в Москве!