Платежи по QR-коду необязательно вводить, но без них никуда

Сейчас активно развивается оплата по QR-кодам. Нам предпринимателям это выгодно, конечно, просто как факт, что экономишь на процентах за эквайринг. Не для всех покупателей это актуально, а если еще и своих продавцов попросишь стимулировать на такую оплату, будут жалобы, так как известно, что по QR-коду, по СБП, кэшбэка клиент не получит. Но все же подключить стоит.

В целом расскажу что узнал про такой способ оплаты. Может кому будет актуально.

Оплата по QR-коду как часть СБП

Оплата по QR-коду — это по сути оплата по системе быстрых платежей (СБП), только не между двумя физиками, а покупателя продавцу.

В код вшиты реквизиты продавца, при наведении у клиента открывается банковское приложение и можно перевести деньги в счет покупки. Сумма либо сразу отображается, либо клиент ее сам вводит.

Какие бывают QR-коды

QR-код бывает двух видов: статический и динамический. Отличие в типе ссылки, которая в нем зашифрована.

Статический

Статический куар-код предоставляет банк при подключении услуги. В коде содержатся данные для перечисления средств продавцу. Его можно спокойно распечатать и повесить возле кассы, предоставить продавцу на буклете и тп. Но есть недостатки.

Статический QR-код имеет 2 основных недостатка:

Неизменяемость . Статический QR-код не может быть изменен после создания. Это означает, что информацию, которая была в нем на момент создания, нельзя обновить или изменить. В случае, если требуется обновление информации, будет необходимо создать новый QR-код.

Отсутствие отслеживаемости. Статический QR-код не предоставляет возможности отслеживать его использование. Нет способа узнать, сколько раз он был отсканирован или когда был использован. Это усложняет анализ эффективности использования QR-кода и оценку результатов кампании.

В целом, статические QR-коды подходят для одноразовых кампаний или ситуаций, когда информация, которую они содержат, не требует обновления или отслеживания.

Если же требуется гибкость, возможность обновления информации и отслеживания использования, рекомендуется использовать динамические QR-коды.

Динамический

Это более совершенный куар-код. Когда покупатель платит с помощью динамического QR-кода, то покупка происходит быстрее, так как код уникален и содержит сразу сумму покупки.

Соответственно, это просто безопаснее и удобнее, не нужно перекладывать ответственность за правильно введенную сумму на покупателя и вашего продавца.

Есть небольшие недостатки: динамические QR-коды могут быть уязвимы для хакерских атак, поскольку содержимое за кодом может быть изменено онлайн киберпреступниками.

Кроме того, использование динамического QR-кода требует стабильного подключения к интернету для обновления информации для каждой новой покупки.

Больше информации про оплату по QR-коду

Банк России внедрил СПБ сначала для удобного, бесплатного и быстрого перевода между физическими лицами, затем эта система была внедрена и для бизнеса. Именно через QR-код покупатель может купить товар.

Плюс СБП в том, что платежи совершаются моментально, деньги поступают предпринимателю также быстро, не влияют праздничные дни и время суток.

Изображение кода может быть использовано не только на кассе или через продавца, но и на сайте в интернет-магазине. Ввиду всего вышеописанного, популярность такой оплаты все выше и выше.

Вот еще плюсы такого вида оплаты:

Для оплаты нужен только телефон с приложением банка, который подключен к СБП (на данный момент это практически все банки России). Мгновенное зачисление и низкие комиссии для предпринимателей — 0,4% на социально-значимые категории, товары повседневного спроса. И 0,7% на все остальные товары и услуги. В отличие от QR-кодов с СБП, обычный эквайринг имеет более высокие комиссии — в среднем от 2%. Для небольшого бизнеса, которому подходит такая форма оплаты, можно не устанавливать дорогостоящие терминалы. Те покупатели, которые привыкли платить телефоном, все больше обращают внимание на оплату по QR-коду, потому что Apple Pay не работает в России, так же как и Google Pay. Оплата по коду безопасна, так как исключает демонстрацию или тем более передачу карты продавцам, официантам и тп. Покупка оплачивается на стороне покупателя, в его телефоне.

Что же в итоге

Платежи по куар-коду — не новое изобретение, в Азии уже много лет действует такая форма платежей. В России также не первый год работает эта система.

Низкие комиссии, легкость подключения и скорость операций делают такую форму оплаты даже обязательной для продавца, на мой взгляд.

Во-первых, повышается платежная конверсия — если есть хотя бы один покупатель, которому удобна именно такая оплата, то вероятность покупки увеличивается, а значит растет конверсия и прибыль.

Во-вторых, несмотря на отсутствие кэшбэка, у покупателя есть выбор, что может повысить лояльность к вашим услугам — это удобно, когда у человека есть выбор как он сможет оплатить абсолютно легально без всяких сомнительных просьб продавцов и официантов «переведите мне на карту».

Задумайтесь, если не подключили, это весьма перспективная и надежная форма оплаты. Всем успехов!