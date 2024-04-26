К вопросу об оформлении договоров. Как нагляднее и удобнее оформлять введение и реквизиты

О сторонах договора
Мы привыкли к тому, что договор обычно начинается примерно так: «Общество с ограниченной ответственностью «ААА», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора ФИО, действующей на основании Устава, с одной стороны и ООО «БББ», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ФИО, действующего на основании доверенностей № 17 от 2024 года, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:…». В глазах рябит как от мух.
Мы предлагаем:
Всё ясно и наглядно и никаких гендиректоров действующих на основании устава. (Тем более что: а на основании чего ещё может он действовать?)
О реквизитах сторон
Обычно пишут сплошным текстом, поток слов и цифр.
Мы предлагаем:
В чём делаем?
В гугл-доксе. Сделал единожды шаблон и спокойно его заполняй.
Комментарии1
... В данном случае я пытался донести идею создания договоров в табличном виде, но не в спошном текстовом.