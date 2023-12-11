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Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа

Роберт Шекли — гениальный писатель «short stories». Не знаю, получится ли у меня так коротко и лаконично описать вечную проблему, которая возникает между руководителями мелкого и среднего бизнеса и программистами, которых они привлекают в надежде улучшить бизнес-процессы и получить больше прибыли.
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Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Представим, на минуточку, нашего ИТ-Ангела в роли «Ответчика» из рассказа «Верный вопрос».

Кто он?

«Ответчик мог ответить на любой вопрос. Внутри него находились ответы. Он знал природу вещей, и почему они такие, какие есть, и зачем они есть, и что все это значит, будь тот поставлен правильно. И он хотел. Страстно хотел отвечать!»

Каким он должен быть в представлении среднестатистического руководителя бизнеса?

«Ответчик представился им с белым экраном в стене. На их взгляд, он был крайне прост.»

Кем видится руководитель, если смотреть на него с позиции Ответчика?

«Лек смотрел на все по-своему узко, он видел лишь часть правды и отказывался видеть остальное. Как объяснить слепому ощущение зеленого? Ответчик и не пытался. Он не был для этого предназначен».

Что думает руководитель об Ответчике после первого общения?

«Он не в состоянии ответить на наши вопросы, оперируя нашими понятиями и предположениями».

Какова роль коллектива в процессе общения руководителя и Ответчика?

«Остальные не пытались спорить, даже на языке спора».

Что по мнению Ответчика должен понять руководитель после процесса длительных переговоров?

«Но, разумеется, ответ был частью другого, большего вопроса, а его-то и не задали... Думаю, именно так. Он связан корректно поставленными вопросами, а вопросы эти требуют знаний, которыми мы не располагаем. Дикари — вот мы кто.»

Что на самом деле думает руководитель об Ответчике?

«Наконец Лек презрительно усмехнулся и ушел».

В Небесной канцелярии придерживаются такого мнения, что юмор спасет мир. Но давайте посмотрим на проблему автоматизации и цифровизации бизнеса серьезно. Посмотрим на реальном примере.

Продолжение следует...

  • ИТ-Ангелы могут помочь вашему бизнесу, грамотно проведя описание для отладки и внедрения бизнес-процессов.

  • ИТ-Ангелы, имея большой опыт в сфере устранения хаоса самого разного вида и формата, помогут подобрать и настроить системные решения для достижения высокоэффективного результата.

  • ИТ-Ангелы помогут переосмыслить опыт и прервать автоматическое мышление для запуска механизмов адаптации вашей системы предприятия.

  • ИТ-Ангелы отвечают за качество перед клиентами.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

18

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа

    Роберт Шекли — гениальный писатель «short stories». Не знаю, получится ли у меня так коротко и лаконично описать вечную проблему, которая возникает между руководителями мелкого и среднего бизнеса и программистами, которых они привлекают в надежде улучшить бизнес-процессы и получить больше прибыли.

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