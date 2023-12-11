Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа

Представим, на минуточку, нашего ИТ-Ангела в роли «Ответчика» из рассказа «Верный вопрос».
Кто он?
«Ответчик мог ответить на любой вопрос. Внутри него находились ответы. Он знал природу вещей, и почему они такие, какие есть, и зачем они есть, и что все это значит, будь тот поставлен правильно. И он хотел. Страстно хотел отвечать!»
Каким он должен быть в представлении среднестатистического руководителя бизнеса?
«Ответчик представился им с белым экраном в стене. На их взгляд, он был крайне прост.»
Кем видится руководитель, если смотреть на него с позиции Ответчика?
«Лек смотрел на все по-своему узко, он видел лишь часть правды и отказывался видеть остальное. Как объяснить слепому ощущение зеленого? Ответчик и не пытался. Он не был для этого предназначен».
Что думает руководитель об Ответчике после первого общения?
«Он не в состоянии ответить на наши вопросы, оперируя нашими понятиями и предположениями».
Какова роль коллектива в процессе общения руководителя и Ответчика?
«Остальные не пытались спорить, даже на языке спора».
Что по мнению Ответчика должен понять руководитель после процесса длительных переговоров?
«Но, разумеется, ответ был частью другого, большего вопроса, а его-то и не задали... Думаю, именно так. Он связан корректно поставленными вопросами, а вопросы эти требуют знаний, которыми мы не располагаем. Дикари — вот мы кто.»
Что на самом деле думает руководитель об Ответчике?
«Наконец Лек презрительно усмехнулся и ушел».
В Небесной канцелярии придерживаются такого мнения, что юмор спасет мир. Но давайте посмотрим на проблему автоматизации и цифровизации бизнеса серьезно. Посмотрим на реальном примере.
Продолжение следует...
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