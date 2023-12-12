Логотип IT_АНГЕЛ
IT_АНГЕЛ

Библейские истоки стандартной выгрузки 1С. Как настроить выгрузку

Бухгалтер задает вопрос: есть ли вообще вменяемая выгрузка из УНФ в 1С Бухгалтерию? Мы пока не нашли. Стандартная не подходит.
14

Стандартная УНФ, стандартная Бухгалтерия, нужно синхронизировать совершенно стандартные документы, но нет, стандартной обработкой не получается, она вносит хаос в справочники.

Существовала конфигурация Бухгалтерия со своим набором и структурой справочников, тут решили розницу на УНФ перевести, там другие справочники, другая логика (только регистры). И вот тут начался треш, несмотря на то, что обе конфы совершенно штатные.

Мой комментарий

1С — это очень мощная российская платформа. Она задумывалась разработчиками, как помощник бухгалтеру. Об этом я недавно писала в статье «Привет Даша или Все новое поначалу кажется невозможным».

Касательно вопроса, который был задан бухгалтером — в 1С существует стандартная выгрузка. Она работает и достаточно гибко настраивается. Есть ручной режим.

Небольшое отступление с пояснением. Когда вы покупаете новый телефон в нем загружены и работают базовые настройки по умолчанию. Но вам нужен личный телефон — помощник. Который будет делать то, что нужно именно вам. Поэтому первым делом открываются настройки телефона и меняются под ваши «хотелки».

Так же, только немного сложнее, происходит, когда внедряется 1С УНФ и настраивается обмен с другой конфигурацией. При САМОМ ПЕРВОМ обмене нужно просто изменить настройки под ваши «хотелки-потребности».

Как это сделать?

В каждом файле обновления конфигурации 1С есть файл «Совместное использование.htm», который лежит в папке «Обмены данными» и в подпапке с названиями используемых вами совместно конфигурациями (в нашем случае файл обновления для БП3.0 а подпапка «Обмен с конфигурацией Управление нашей фирмой, ред. 1.6»).

В этом файле подробно описаны сценарии ведения учета параллельно в двух конфигурациях и все ограничения обмена, который считается стандартным. Так же подробно описан процесс настройки обмена и подготовки справочников к синхронизации.

К сожалению разработчик не может предусмотреть все возможные варианты содержимого ваших конкретных справочников. Поэтому на первом этапе настройки синхронизации (при самой первой настройке, когда вы совершаете самый первый обмен) есть возможность изменить критерий, по которому впервые сопоставляются справочники.

Например, стандартные конфигурации сопоставляют по ИНН и названию организации. Вы можете оставить только один из этих критериев. 

Или сопоставить вручную, указав, что чему соответствует.

Например, указав, какая конкретно номенклатура из одной базы соответствует какой конкретно номенклатуре в другой базе (ведь наименования могут не совпадать).

Далее программа при обмене одни объекты загружает в другие автоматически в соответствии с первоначальным сопоставлением.

Если пропустить этап сопоставления, то гарантированно получится винегрет, и возникнут проблемы в справочниках: «контрагенты, склады, подразделения, кассы, номенклатура, вплоть до штатных справочников типа налогов, видов вычетов НДФЛ» и т.п.  Как правило,  скопится куча дублей, от которых нужно срочно избавляться.

Как это сделать?

В эти конфигурации встроена штатная обработка:

«Меню — Администрирование — Обслуживание — Корректировка данных — Поиск и удаление дублей». 

Попробуйте ею воспользоваться. Только внимательно ПРОЧИТАЙТЕ СПРАВКУ по ней: «нижний правый угол — знак вопроса — нажать».

Если этого недостаточно, то без доработок не обойтись.

Почему это происходит?

Обратимся к 1С «библейским» истокам.

Суть в том, что Бухгалтерия и УНФ — это две разные вселенные. Попробую кратко пояснить.

Вначале было слово: ERP! Из ERP взяли (ребро) кусочек, и получилась (Ева №1) Бухгалтерия. Взяли еще кусочек, и получилась (Ева№2) Управление торговли и т.п.

А вот УНФ писали совершенно другие Боги. Поэтому УНФ — это Лилит. Сравнивать их невозможно.

P.S. Если изначально у Вас нет ошибок в данных и все корректно заполнено - стандартный обмен настраивается легко и работает без ошибок. Но такое случается редко. Не потому что программа плохая. Просто реальный мир всегда сложнее и разнообразней чем его модель, заложенная а программу.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Сергей_Рязанов
    Сергей_Рязанов

    Как получить загранпаспорт за границей?

    Потеря загранпаспорта за границей может вызвать кучу проблем и денежных потерь. Не все консульства согласны принять заявление на новый паспорт без старого документа, а если процесс оформления займет больше двух недель, для получения паспорта вам придется вернуться в Россию.

    1
    Логотип Разобраться в налогах
    Разобраться в налогах
    Налоговый учет ОС

    Как вести налоговый учет основных средств в 2023-2024

    Практически каждая компания покупает, арендует или берет в лизинг основные средства. И здесь возникают вопросы о правильности выбора амортизационной группы, начисления амортизации, применения амортизационной премии, правильности учета лизинговых операций и многое другое.

    Как вести налоговый учет основных средств в 2023-2024
    11

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие

    Швейцарские банки пилят заблокированные активы россиян на комиссии

    Логика железная: несмотря на то, что счетами воспользоваться нельзя, банк их обслуживает, а значит услуга оказывается и должна быть оплачена.

    23

    🍒 За компот надо платить акциз

    Не только лимонад облагается акцизом, но и компот.

    23
    Логотип prokofafan
    prokofafan
    Общество

    Зумеры хотят учиться. Зумеры готовы платить за высшее образование больше миллениалов

    При этом подавляющее большинство зумеров и миллениалов не рассчитывают на материальную поддержку в обучении от родственников.

    16
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Мосгорломбард — сомнительное IPO перед столетним юбилеем

    Мосгорломбард, специализированная коммерческая организация, осуществляющая кредитование граждан под залог принадлежащих им вещей, а также хранение вещей на возмездной основе, с 99-летней историей выходит на биржу, чтобы порадовать инвесторов (нет).

    Мосгорломбард — сомнительное IPO перед столетним юбилеем
    13
    УСН

    Низкая региональная ставка налога по УСН не работает при высоком доходе

    Региональные власти могут снижать ставки по УСН, но не все, а только стандартные. Повышенные ставки установлены на федеральном уровне и регионы их не регулируют.

    33

    Записи вебинаров

    699
    Новые видео от экспертов каждый день
    Логотип IT_АНГЕЛ
    IT_АНГЕЛ

    Библейские истоки стандартной выгрузки 1С. Как настроить выгрузку

    Бухгалтер задает вопрос: есть ли вообще вменяемая выгрузка из УНФ в 1С Бухгалтерию? Мы пока не нашли. Стандартная не подходит.

    14
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    Зарплата

    Как правильно установить персональную надбавку сотруднику

    Обоснование персональных надбавок и доплат к заработной плате сотрудников: виды надбавок, как рассчитывать и устанавливать, можно ли отменить и как правильно это сделать.

    Как правильно установить персональную надбавку сотруднику
    180
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Нужно ли самостоятельно оплачивать взносы или налоговики сами спишут с переплаты?

    ИП без работников в ЛК на ЕСН переплата 100 тыс, нужно ли оплачивать фиксированные Страховые взносы за 2023 год 45842 р или они сами спишут?

    29
    Налог на сверхприбыль

    Вышли контрольные соотношения по налогу на сверхприбыль

    Первичную декларацию по налогу на сверхприбыль надо сдать до 25.01.2024. Если сдать позже, налоговики будут выяснять обстоятельства такой поздней сдачи. Такое возможное нарушение описано в контрольных соотношениях для этой декларации.

    50
    Уведомление по ЕНП

    Минфин велел сдать досрочные уведомления по ЕНП. Но с налогом на имущество торопиться не надо

    Не весь налог на имущество организаций надо включать в уведомление по ЕНП. Если он не кадастровый, то в уведомлении ему не место.

    3
    276
    Логотип IT_АНГЕЛ
    IT_АНГЕЛ
    IT-компании

    Как крупные IT-корпорации «подсадили» человечество на виртуально-цифровую «иглу»

    В мире, где смартфоны и компьютеры стали неотъемлемой частью нашей жизни, ИТ-Ангелы задают вопросы о влиянии технологий и политике крупных технологических компаний.

    Как крупные IT-корпорации «подсадили» человечество на виртуально-цифровую «иглу»
    105
    Логотип Олег Мясников
    Олег Мясников
    Государственные пенсии

    Что делать, если недоначислили пенсию?

    В свете недавних данных о 38 тысячах пенсионных споров в первом полугодии 2023 года, рассмотрим основные причины, по которым пенсионеры могут получать меньше положенного, и возможные пути решения этих вопросов.

    Что делать, если недоначислили пенсию?
    1
    231
    Бесплатно с Премии

    Как оформить годовую премию, чтобы включить ее в расходы

    В декабре компании нередко выплачивают премии «к празднику». А бухгалтер задается вопросом: как оформить годовую премию так, чтобы учесть ее в расходах и тем самым снизить налогооблагаемую базу для налога на прибыль?

    Как оформить годовую премию, чтобы включить ее в расходы
    350

    ЦБ рассказал, как российские инвесторы смогут продать заблокированные иностранные бумаги нерезидентам

    Чтобы процесс заработал, правила торгов должна утвердить Правительственная комиссия.

    164

    Как менялись бюджеты на рекламу российских банков в 2023 году

    Лидеры роста по расходам — «Сбер» и «Тинькофф» (данные Starlink).

    1
    151
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Судебная практика по налоговым спорам

    Сколько раз может назначать дополнительные мероприятия налогового контроля налоговая в рамках одной проверки?

    Похоже что сколько захочет налоговая! Налоговики и суды решили, что нет запрета на повторные допы.

    81

    Новогодний стол обойдется жителям в среднем в 5100 рублей

    Это на 12% больше, чем годом ранее.

    29
    416
    Бухгалтеры

    🎄Узнайте обо всех изменениях в работе бухгалтера на «Бухгалтерской Клерк.Конференции» в Краснодаре!

    За один день вы сможете подготовиться к новым правилам, избежите налоговых проверок и штрафов, предотвратите критические ошибки и неверные решения.

    176