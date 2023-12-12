Библейские истоки стандартной выгрузки 1С. Как настроить выгрузку

Бухгалтер задает вопрос: есть ли вообще вменяемая выгрузка из УНФ в 1С Бухгалтерию? Мы пока не нашли. Стандартная не подходит.

Стандартная УНФ, стандартная Бухгалтерия, нужно синхронизировать совершенно стандартные документы, но нет, стандартной обработкой не получается, она вносит хаос в справочники.

Существовала конфигурация Бухгалтерия со своим набором и структурой справочников, тут решили розницу на УНФ перевести, там другие справочники, другая логика (только регистры). И вот тут начался треш, несмотря на то, что обе конфы совершенно штатные.

Мой комментарий

1С — это очень мощная российская платформа. Она задумывалась разработчиками, как помощник бухгалтеру. Об этом я недавно писала в статье «Привет Даша или Все новое поначалу кажется невозможным».

Касательно вопроса, который был задан бухгалтером — в 1С существует стандартная выгрузка. Она работает и достаточно гибко настраивается. Есть ручной режим.

Небольшое отступление с пояснением. Когда вы покупаете новый телефон в нем загружены и работают базовые настройки по умолчанию. Но вам нужен личный телефон — помощник. Который будет делать то, что нужно именно вам. Поэтому первым делом открываются настройки телефона и меняются под ваши «хотелки».

Так же, только немного сложнее, происходит, когда внедряется 1С УНФ и настраивается обмен с другой конфигурацией. При САМОМ ПЕРВОМ обмене нужно просто изменить настройки под ваши «хотелки-потребности».

Как это сделать?

В каждом файле обновления конфигурации 1С есть файл «Совместное использование.htm», который лежит в папке «Обмены данными» и в подпапке с названиями используемых вами совместно конфигурациями (в нашем случае файл обновления для БП3.0 а подпапка «Обмен с конфигурацией Управление нашей фирмой, ред. 1.6»).

В этом файле подробно описаны сценарии ведения учета параллельно в двух конфигурациях и все ограничения обмена, который считается стандартным. Так же подробно описан процесс настройки обмена и подготовки справочников к синхронизации.

К сожалению разработчик не может предусмотреть все возможные варианты содержимого ваших конкретных справочников. Поэтому на первом этапе настройки синхронизации (при самой первой настройке, когда вы совершаете самый первый обмен) есть возможность изменить критерий, по которому впервые сопоставляются справочники.

Например, стандартные конфигурации сопоставляют по ИНН и названию организации. Вы можете оставить только один из этих критериев.

Или сопоставить вручную, указав, что чему соответствует.

Например, указав, какая конкретно номенклатура из одной базы соответствует какой конкретно номенклатуре в другой базе (ведь наименования могут не совпадать).

Далее программа при обмене одни объекты загружает в другие автоматически в соответствии с первоначальным сопоставлением.

Если пропустить этап сопоставления, то гарантированно получится винегрет, и возникнут проблемы в справочниках: «контрагенты, склады, подразделения, кассы, номенклатура, вплоть до штатных справочников типа налогов, видов вычетов НДФЛ» и т.п. Как правило, скопится куча дублей, от которых нужно срочно избавляться.

Как это сделать?

В эти конфигурации встроена штатная обработка:

«Меню — Администрирование — Обслуживание — Корректировка данных — Поиск и удаление дублей».

Попробуйте ею воспользоваться. Только внимательно ПРОЧИТАЙТЕ СПРАВКУ по ней: «нижний правый угол — знак вопроса — нажать».

Если этого недостаточно, то без доработок не обойтись.

Почему это происходит?

Обратимся к 1С «библейским» истокам.

Суть в том, что Бухгалтерия и УНФ — это две разные вселенные. Попробую кратко пояснить.

Вначале было слово: ERP! Из ERP взяли (ребро) кусочек, и получилась (Ева №1) Бухгалтерия. Взяли еще кусочек, и получилась (Ева№2) Управление торговли и т.п.

А вот УНФ писали совершенно другие Боги. Поэтому УНФ — это Лилит. Сравнивать их невозможно.

P.S. Если изначально у Вас нет ошибок в данных и все корректно заполнено - стандартный обмен настраивается легко и работает без ошибок. Но такое случается редко. Не потому что программа плохая. Просто реальный мир всегда сложнее и разнообразней чем его модель, заложенная а программу.