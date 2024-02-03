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ЕНП (единый налоговый платеж)

Обжегшись на ФНС, дуешь на нолик.Как разобраться в нашей ФНС-Мета-вселенной

С 2024 года у налогоплательщиков появилась новая обязанность — два раза в месяц сдавать в ИФНС уведомление по ЕНП. При этом многие бухгалтеры знают, что даже если у компании или ИП нет «оборотов», то в некоторых случаях налоговики, все равно, ждут нулевую отчетность.
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Мой комментарий

В конце прошлого 2022 года для того, чтобы закрыть декабрь декабрем пришлось переносить сроки выплаты заработной платы с 10-го января на 5-е. А в начале января «таким же макаром» вернуть все обратно, как было. Сказать, что это было без нецензурных выражений — слукавить. Об этом писала в статье «Не было печали, так черти накачали»«Не было печали, так черти накачали» и "Кручу верчу, запутать хочу».

Концом декабря 2022 года пришлось делать Приказы, Доп. соглашения и вносить изменения в локальные Акты компании. Та же песня «только в профиль» вышла в конце 2023 года.

Какие приказы пришлось делать:

  • Приказ «Об изменении срока выплаты заработной платы в декабре 2023г.».

  • Приказ «О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда и премировании».                                                                                                     

  • Приказ «О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего трудового распорядка» (не обязательно, если Правила ВТР не утверждены отдельным актом, а входят в условия Трудового договора с сотрудниками).

  • Приказ «О внесении изменений и дополнений к трудовому договору» (Дополнительное соглашение).

Установила в Приказах и Допах сроки выплаты аванса и зарплаты на 2024 год, чтобы не только «прикрыть» выплату «декабрь в декабре», но и удержанный в будущем году за месяц НДФЛ не «размазывался» по двум уведомлениям. Основная выплата зарплаты  теперь 5-го числа, а аванс — 20-го числа. Это необходимо, чтобы уведомление на НДФЛ было одно в месяц.
Захожу в 1С: Предприятие 8 — «Уведомления ЕНС» и формирую «Уведомление об исчисленных суммах налогов». Нажимаю кнопку «Заполнить» и и выставляю отчетный период «23.01.2024-31.01.2024».

Уведомление формируется с нулевой суммой. Провожу и записываю. При «Проверке контрольных соотношений» Программа выдает ошибку: «0>0» и «Не заполнена или ошибочная сумма налога».

Выгружаю с ошибкой и отправляю через СБИС. Для чего это делаю? В нашей ФНС-Мета-вселенной, о которой писала в статье «ФНС-Мета-Вселенная» всякое возможно.

Если у вас еще есть вопросы, как облегчить жизнь, заходите на наш сайт.

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IT_АНГЕЛ
ЕНП (единый налоговый платеж)

Обжегшись на ФНС, дуешь на нолик.Как разобраться в нашей ФНС-Мета-вселенной

С 2024 года у налогоплательщиков появилась новая обязанность — два раза в месяц сдавать в ИФНС уведомление по ЕНП. При этом многие бухгалтеры знают, что даже если у компании или ИП нет «оборотов», то в некоторых случаях налоговики, все равно, ждут нулевую отчетность.

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