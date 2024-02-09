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Оксана Донцова
Бухгалтерские программы

Бухгалтерские программы. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку: сделай себя незаменимым

Жил-был программист. Вернее, жил-то он жил, но нас больше интересует его работа. Работал он на одной фирме, которая занималась производством и оптовой торговлей. Был он там долгие годы единственным и неповторимым.
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Бухгалтерские программы. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку: сделай себя незаменимым
Иллюстрация Бориса Мальцева / Клерк

Когда в 1998 году на смену «1С: Бухгалтерии 3.0» и «4.0», написанных под Microsoft Access, пришла новая версия 1С 7.0 под Windows 95, он ее удачненько освоил, став одним из первых.

В 1999 году выпустили версию 7.7, которая обрела огромную популярность, но после выпуска больше не обновлялась. Зато вместе с этой версией появился первый конфигуратор, с помощью которого можно было настроить программное обеспечение под нужды фирмы.

Наш программист решил, что стал волшебником. Ведь для всех остальных сотрудников фирмы все это было магией. Он отлично освоил правило: «Будь верен тому, что не существует нигде, кроме как в тебе самом, — и таким образом сделай себя незаменимым».

Времена те давно прошли. Фирма работала по тем правилам, которые написал программист. Он никогда не пользовался отладчиком и не признавал изменения в законодательстве. Дописывал программу под желания и нужды руководителей, не думая о том, что это может противоречить правилам бухучета. Да и откуда он мог про это знать? Его инженерно-магическое образование не касалось таких вопросов.

Программист выполнял пожелания руководства, никогда не задумываясь, к каким последствиям это может привести. Пока через 20 лет после выхода технической платформы под номером 8 у руководства фирмы не возник логичный вопрос: «Что мы делаем не так?».

Почему на других фирмах софт поддерживает работу в корпоративной сети и через интернет, использует облачное пространство и проводит вычисления на сторонних серверах, благодаря чему пропала необходимость в установке программ на компьютеры? Неужели большую часть работы можно осуществлять через браузер?

Почти три года назад было принято решение найти помощника программисту-волшебнику, чтобы заменить старую версию программы на новую. Искали больше года. Наконец нашли, но не то, что ожидали.

Подмастерье оказался умным «мальчонкой», который в свое время старательно изучал правила волшебника. Поэтому два года водил за нос волшебника и руководителей. На каждое поручение был один ответ, что ему нужно всего две недели, чтобы все-все было сделано.

Когда пошел очередной сороковой по счету «двухнедельный срок», руководители наконец не выдержали (оказывается, и у них есть интуиция, которой они доверяют) и пригласили ИТ-ангелов, чтобы навести порядок в этом «мире волшебников».

Кстати, для бухгалтеров у нас есть ангельская партнерская программа.

Обо всем по порядку. Продолжение следует...

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Логотип Оксана Донцова
Оксана Донцова
Бухгалтерские программы

Бухгалтерские программы. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку: сделай себя незаменимым

Жил-был программист. Вернее, жил-то он жил, но нас больше интересует его работа. Работал он на одной фирме, которая занималась производством и оптовой торговлей. Был он там долгие годы единственным и неповторимым.

Бухгалтерские программы. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку: сделай себя незаменимым
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