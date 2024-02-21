Второе правило волшебника. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку

Чтобы ИТ-аудит проводился качественно, нужно не только выявить "чудеса чудесные". Необходимо разобраться, почему они произошли.

"Порою самыми добрыми намерениями вымощен путь к самому страшному злу."

Продолжаю хроники. Первые части читайте тут:

Чтобы ИТ-аудит проводился качественно, нужно не только выявить "чудеса чудесные". Необходимо разобраться, почему они произошли. Кто дал указание написать "заклинание" (порой следы уходят в "самоё небытиё"). Каких целей добивалось, как руководство, так и подчиненные. ИТ-ангелы берут на себя роль "искателей истины". Первые выводы, которые были сделаны, приводят не в бухгалтерию, а в отдел закупок. Руководит которым "лучшая" подруга нашего волшебника-воландира.

Имея такой статус, дама пользуется преференциями в коллективе. Сказать то, что она не вникает, в чем состоят функции отдела, который возглавляет - не сказать ничего. Подчиненные у нее такого же уровня понимания "девочки-колдуньи". Работа отдела состоит в том, что каждая сотрудница закрепляется за закупкой определенных групп товаров. План работы на месяц выглядит таким образом: берем среднее количество товара, который закупается за N-ое количество месяцев. Сравниваем с остатками на складе. Получается "погода в Африке", но это никого не волнует. Соответственно на складе неликвид, а нужного товара порой не хватает.

При всем уважении и к волшебнику Воландиру, и к даме его отнюдь не сердца, автоматизировать этот бред Воландир не стал. Все делается вручную - в блокнотиках. Это еще не все! Волшебство здесь только начинается. Отдел закупок чудесным образом преобразовался в филиал склада, который с тихим упоением выполняет функции кладовщиков в самом извращенном виде.

Для примера: приходит 5 фур с товаром, на который выписано 27 накладных. Весь товар выгружается на склад. Кладовщик сидит и ждет, пока милые "колдуньи" отдела закупок ручками набьют вместо 27 накладных - ОДНУ! В которой весь товар, входящий в какую-либо группу, будет проходить одной строкой с общей суммой и количеством. Эта накладная "пешком" отправляется на склад, где сотрудник склада таки принимает товар, но нигде его не проводит. В это самое время "колдуньи" отдела закупок вбивают эти 27 накладных в программу, чтобы оприходовать поступивший товар. После вопроса ИТ-ангелов, сколько ошибок может быть в этом процессе, прозвучал гениальный ответ, что у них в отделе никто не ошибается. Но ИТ-ангелы почему-то этому не поверили.

Так Воландир облегчил жизнь кладовщикам и придал важность "колдуньям-закупочницам". Как же актуально в этом странном бизнес-процессе звучит второе правило волшебника: «Благие намерения могут привести к плачевным последствиям».

В данное время отдел закупок во главе с начальницей не понимают, для чего нужна смена процесса работы. Их всё устраивает. ИТ-ангелы не "требуют казни". ИТ-ангелы знают, что вместе с ними, или без них, переход фирмы на новый уровень состоится. Сможет ли волшебник Воландир "сделать правильный выбор между спасением" фирмы и спасением колдуньи? Станет ли он помогать ИТ-ангелам или вдвоем с колдуньей останутся в стороне?

ИТ-ангелы, принявшие на себя роль "искателей истины", продолжают анализ причин и факторов, которые являются критическими при нарушении бизнес-процессов. Искатели не доводят дело до увольнений и конфликтов. Мы ратуем за комплексное и командное решение обозначенных проблем. Как показала практика, наш подход повышает вовлечённость и лояльность сотрудников в процессы автоматизации. ИТ-ангелы никогда не учат собственника его бизнесу, не критикуют их "детище". Не предлагают волшебных таблеток для решения проблем.

Продолжение следует...

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