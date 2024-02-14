"Первое правило волшебника". Хроники перехода с 7-ки на 8-ку

Расскажем о том, что ИТ-ангелы выявили в результате ИТ-аудита и бизнес-аудита производственных и торговых процессов фирмы.

Вот так на фирме оказался оптимист-Подмастерье, который два года что-то делал.... Об этом писала в статье: "Хроники перехода с 7-ки на 8-ку: "Сделай себя незаменимым". В этом месте поподробнее.

Давайте назовем Подмастерье Димандером. Мальчонка обладал кое-каким талантом и знаниями. Любил фокусы и все новое. Он предлагал старому Волшебнику разные штуки-дрюки, желая обновить "заколдованную фирму". Но не находил понимания. У руководства же не было времени выслушивать причуды Димандера.

Через время энтузиазм Помощника начал иссякать. Его талант и знания свелись к тому, чтобы исполнять поручения Волшебника и Руководителей. Которые часто не совпадали с реальностью и шли вразрез с меняющимся Законодательством и реальными бизнес-процессами. Совершал волшебства в меру своих возможностей или вообще отказывался от их исполнения, говоря, что это невозможно.

Димандер научился подстраиваться под Волшебника, Руководство и даже под сотрудников фирмы, которые считали себя великими. Выбрал путь смирения, "искусственно разжигая огонь магии в них, увеличивая искру дара".

Чтобы было понятнее, какие волшебства ему поручались, расскажу об одном из последних: Руководство, наслушавшись Волшебника, решило дописать программу 1С так, чтобы базы из 7-ки переносились в 8-ку. А когда захочется - обратно - из 8-ки в 7-ку (кто приобщен к магии 1С, тот поймет).

"А что же волшебник", - спросите вы? Волшебник давно уже потерял связь с реальностью. Его новые идеи не нравились руководству. Возражения руководства не нравились ему. Следуя "классике жанра", когда появился Димандер, волшебника повысили в должности за старые заслуги перед фирмой. О которых он никогда не забывал упомянуть в разговорах. Кстати, назовем его Воландир.

Как говорилось ранее, подмастерье волшебника оказался умным мальчонкой. Он старательно изучал правила волшебника и пользуется первым из них:

«Люди верят в то, во что хотят верить, или верят потому, что боятся правды».

Но дальше первое правило гласит:

"Люди глупы: они редко могут отличить правду от лжи, но не сомневаются, что способны на это. Тем легче их одурачить".

Что Димандер и делал на протяжении двух лет.

Находясь в такой "волшебной ситуации", к ИТ-ангелам обратилось руководство фирмы с задачей разобраться в ситуации, навести порядок и перейти таки с 7-ки на 8-ку.

Опустим подробности проникновения ИТ-ангелов в "заколдованную" фирму и внедрения в "заколдованный" коллектив. Расскажем о том, что ИТ-ангелы выявили в результате ИТ-аудита и бизнес-аудита производственных и торговых процессов фирмы.

Волшебник Воландир лет так более двадцати назад, будучи еще юным программистом, дописывал "заклинания" для программы 1С и правила для сотрудников с учетом пожеланий руководителей бизнеса. Тогда трава была зеленее, и законы были другие, и требования, а также штрафы.

Вот кое-что из творений и правил волшебника:

Некоторые контрагенты заведены в базах под одним ИНН;

Создана третья валюта для менеджеров, сдающих наличную выручку в банк;

Банковские выписки разносит по контрагентам кассир;

Бэк-офис в роли финансового контролера сообщает об ошибках разноски контрагентов через пару дней (нарушен принцип своевременности).

Это далеко не все "чудеса". Выбрали наиболее интересные. Неужели Димандер не заметил таких "волшебств" за два года работы над 1С?

ИТ-ангелы никогда не учат собственника его бизнесу, не критикуют их "детище". Не предлагают волшебных таблеток для решения проблем. ИТ-ангелы применяют опробованные действия и инструменты для выхода бизнеса из негативных ситуаций. Мы поддерживаем инициативы и проекты, руководствуясь экспертизой и ресурсами, которые у нас имеются. Кстати, для бухгалтеров у нас есть Ангельская партнерская программа.

Продолжение следует...