Да потому что один раз в сутки 1С приходит к тебе сама. А ты этого не знаешь?

Почему после обновления конфигурации "Бухгалтерия предприятия, ред.3.0" программа перестает запускаться и требует обновить платформу 1С:Предприятия 8.3 до версии 8.3.25.1374 не сразу, а только через несколько часов???

Мой комментарий

С 1С скучно никогда не бывает. В конце августа этого года вышло обновление конфигурации "Бухгалтерия предприятия, ред.3.0" до версии 3.0.158.23. Франчайзи, штатные 1С-ники и прочие 1С-аустсорсеры с чувством выполненного долга обновились! И каково же было удивление, когда (обычно это бывает в начале рабочего дня) стали поступать жалобы от пользователей, которые увидели на экране следующий текст:

"Для работы с программой необходимо использовать версию платформы

"1С:Предприятие 8" не ниже: 8.3.25.1374.

Используемая сейчас версия: 8.3.25.****

Вход в программу невозможен.

Необходимо предварительно обновить версию платформы 1С:Предприятие".

И это через несколько часов после обновления, когда особо старательные бухгалтера уже успели поработать в новой конфигурации.

Что же произошло?

Да ничего особенного, просто в 1С очередной нежданчик. В программных файлах 1cv8upd.htm и ReadMe.txt, которые входят в комплект поставки платформы 1С, минимальные версии платформы, необходимой для работы новой конфигурации, указаны одни, а по факту оказались другими. Что произошло при обновлении конфигурации до версии 3.0.158.23? Я уже писала ранее в комментариях на «Клерк»: «...Программисты фирмы 1С вообще никому ничего не обязаны. Их количество таково, что каждый дро-ет пишет, как хочет.

Это же огромная платформа, а не маленькая логистическая или др. программка. Вы покупаете версию программы, которую сами выбрали и ву-аля... "Бачили очи, шо покупали". А вот уже настроить ее, обновлять, дописывать, интегрировать будут те, кто этим занимается профессионально. Либо франчайзи, либо профильная частная компания, либо ваш штатный 1С-ник. Как вам объяснить понятнее? 1С-ник - не администратор, не жестянщик и пр. В сравнении, как главбух и кассир. Слава Богу, что фирма 1С хотя бы пытается успеть за изменениями законо вредительства творчества». И таки да, одни программисты 1С "зашили" в коде самой конфигурации минимальную версию платформы, которая необходима для обновления и использования конфигурации. А другие программисты 1С в новую версию платформы опять таки "зашили" совершенно другую информацию о минимальной версии платформы. Вернее взяли и сократили список до одной-единственной - 8.3.25.1374, которая вышла 6 августа 2024г.

Почему после обновления конфигурации программа перестает запускаться через несколько часов?

Если подключена Интернет-поддержка программы 1С, то уже более года пользователи получают и обновляют информацию о минимальной и рекомендуемой версиях платформы через интернет в режиме онлайн с сайта технической поддержки 1С, по умолчанию один раз в сутки. Просто это широко не афишировалось. Отловить эту "няшку" от 1С: можно в Журнале регистрации: "Получение обновлений программы - Обновление информации о версиях платформы для текущей версии конфигурации". Изменить расписание, чтобы не получить очередной "прилет" в неудобное время можно: "В разделе Администрирование - Обслуживание - Регламентные операции - Регламентные и фоновые задания - Обновление информации о версиях платформы - Расписание".

Почему через несколько часов?