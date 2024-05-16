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Оксана Донцова

Записки ИТ-Ангелов: поразительные факты, связанные с обновлениями 1С

Что значит прекратилась поддержка? Так ли важны и нужны обновления 1С? Что необходимо бухгалтеру или программисту для обновления? Может ли бухгалтер или сисадмин самостоятельно обновить программу? Примеры возможных проблем с которыми столкнется пользователь.
Записки ИТ-Ангелов: поразительные факты, связанные с обновлениями 1С
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

С 1 апреля 2024 года выросли цены на часть программных продуктов 1С. Следующее повышение стоимости запланировано на 1 июля 2024 года.
Прекращается поддержка продуктов определенных версий и конфигураций:
31 марта 2024 г. завершилась поддержка конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0» версии КОРП.

В апреле 2024 года прекратилась поддержка «1С:Управление торговлей 10.3».

Мой комментарий:

Что значит прекратилась поддержка? Другими словами, прекратился выпуск обновлений и техническая поддержка какой-то конкретной конфигурации. Это происходит из-за изменений и новых требований законодательства. Или потому, что архитектура прикладного решения программы и используемый режим совместимости затрудняют поддержку изменений этого самого законодательства.

Так ли важны и нужны обновления 1С?

Если бухгалтерия предприятия живет «своей собственной» жизнью, которая практически не пересекается с остальными структурными подразделениями, то возможно, что обновления не играют критической роли. Об одном из таких случаев рассказываю в серии сказок "Хроники перехода с 7-ки на 8-ку". Порой ИТ-Ангелы сталкиваются с тем, что программа 1С «пропустила» 20-30 версий. Мы никогда не разбираемся почему так произошло. Но всегда стараемся донести до руководства о том, чем это грозит бизнесу и то, на сколько усложняется процесс обновления до новейшей версии, а соответственно и стоимость выполняемых работ.

Что необходимо бухгалтеру или программисту для обновления?

Для получения доступа к обновлениям фирма приобретает действующий договор на информационно-технологическое сопровождение (Договор ИТС). Пользователям, у которых уже имеется такой договор ИТС дистрибутивы для перехода с одной редакции на другую предоставляются бесплатно. Аналогично происходит и с переходом с одной конфигурацией на другую. Как например, при переходе с редакции 2.0 на 3.0 конфигурации предоставляются бесплатно. Однако услуги привлеченных программистов «1С» по переводу на редакцию 3.0 с предыдущей редакции могут потребовать дополнительной оплаты из-за возникновения непредвиденных сложностей, кстати и таких, как «пропуск» десятков релизов обновления.

Может ли бухгалтер или сисадмин самостоятельно обновить программу?

Да, если обновляетесь на 1 релиз. Считайте, что вам повезло. При обновлении программы на 10-20 релизов сами точно не справитесь. Хотя, 1С говорит обратное. Чтобы обновиться на новую версию, лучше обратиться к ИТ-Ангелам, которые сопровождают и дорабатывают продукты 1С:

«Когда вы наконец поймете, что ответы на сложнейшие вопросы базируются иногда на простых мелочах!» Артур Конан Дойл. Человек на четвереньках.

Об этом писала в статьях: "Недостатки синхронизации баз 1С: каждый день я думаю, как там моя обновленная 1С" и "Раскрыта тайна зарабатывания миллионов денег в секунду айтишниками".

Примеры возможных проблем с которыми столкнется пользователь:

1. Старые настройки пользователей при открытии форм (документов, справочников и пр.) могут вступить в конфликт с новой конфигурацией.
Решение простое: под Администратором сбросить настройки пользователя «до заводских». Но в тексте ошибки, которую будет выдавать 1С ключевого слова «Настройки пользователя» вы не найдете.

2. Не сможете пробить кассовый чек.
Причина этому будет незаполненный «Рабочий календарь» предприятия. Для этого нужно зайти в календарь и нажать кнопку «Заполнить».

Квест по поиску календаря:

  • для УТ 11: Раздел «НСИ и администрирование — Производственные календари»;

  • для бух 8 : Главного меню — Функции для технического специалиста - Справочники — Производственные календари — Российская федерация. Либо из Раздела «Справочники — Производственные календари».
    В наше нестабильное время некоторые организации сталкиваются с необходимостью перехода с устаревших и иностранных продуктов на актуальное ПО. Порой такой процесс обновления системы и перехода на новый софт занимает от полугода до двух лет. Если ваш программист 1С — «недоучка», то процесс может затянуться на еще более долгий срок:

— Риск - благородное дело.
— Браво, Уотсон! Не то стишок для самых маленьких, не то поэма Лонгфелло.

Девиз фирмы: «Риск — благородное дело». Какой-нибудь дружественный туземец наверняка покажет нам дорогу (Артур Конан Дойл. Человек на четвереньках)

Не ждите, пока туземец вам поможет.

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Оксана Донцова

Записки ИТ-Ангелов: поразительные факты, связанные с обновлениями 1С

Что значит прекратилась поддержка? Так ли важны и нужны обновления 1С? Что необходимо бухгалтеру или программисту для обновления? Может ли бухгалтер или сисадмин самостоятельно обновить программу? Примеры возможных проблем с которыми столкнется пользователь.

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