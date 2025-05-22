Требование на правомерность применения пониженной налоговой ставки. Что делать?

Мой комментарий:
Закон вышел в середине 2022 года. Весь 22-й год платили обычную ставку - 6%. Пониженную пересчитали только после предоставления годовой декларации.
Все 2023 и 2024 года платили пониженную. Вопросов не было. В требовании стоит формулировка:
"Предлагаем Вам проверить правомерность применения пониженной налоговой ставки, представить пояснения и уточненную декларацию".
Звоню в ИФНС, девочка на том конце провода говорит, что нужно в ответ на требование прилетевшее по СБИС написать пояснение, в котором расписать все, что налоговая и так знает.
Расписываю конкретно с датами когда присвоен ОКВЭД, подано уведомление на УСН, включены в реестр МСП. А так же, что выручка в декларации правильная и составляет более 70% профильной. Прилагаю снова декларацию, такую же, как ранее.
Ждем реакции.
Если вы уже получили подобное требование, поделитесь пожалуйста информацией, решили ли этот вопрос или на какой стадии решения находитесь?
С уважением, ИТ-Ангелы.
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