Требование на правомерность применения пониженной налоговой ставки. Что делать?

Прилетело требование из ИФНС с предложением проверить правомерность применения пониженной налоговой ставки: "Неправомерное применение пониженных налоговых ставок по УСН. Законом Краснодарского края № 4724 – КЗ от 06.07.2022 в соответствии с п.1 и 2 ст. 346.20 НК РФ на территории Краснодарского края для отдельных категорий налогоплательщиков".

Мой комментарий:

Закон вышел в середине 2022 года. Весь 22-й год платили обычную ставку - 6%. Пониженную пересчитали только после предоставления годовой декларации.

Все 2023 и 2024 года платили пониженную. Вопросов не было. В требовании стоит формулировка:

"Предлагаем Вам проверить правомерность применения пониженной налоговой ставки, представить пояснения и уточненную декларацию".

Звоню в ИФНС, девочка на том конце провода говорит, что нужно в ответ на требование прилетевшее по СБИС написать пояснение, в котором расписать все, что налоговая и так знает.

Расписываю конкретно с датами когда присвоен ОКВЭД, подано уведомление на УСН, включены в реестр МСП. А так же, что выручка в декларации правильная и составляет более 70% профильной. Прилагаю снова декларацию, такую же, как ранее.

Ждем реакции.

Если вы уже получили подобное требование, поделитесь пожалуйста информацией, решили ли этот вопрос или на какой стадии решения находитесь?

С уважением, ИТ-Ангелы.

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