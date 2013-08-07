Найм в штат самозанятых, налогообложение имущества, внесудебное взыскание налогов. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости за прошедшую неделю:

В налоговых отношениях наметился новый тренд – мотивация к выходу из тени. В прошлом выпуске говорили о предстоящей налоговой амнистии по делам о дроблении бизнеса. И , теперь новый тренд – ФНС опубликовала новость, из которой следует, что наем в качестве штатных сотрудников самозанятых, которые ранее сотрудничали с этим работодателем, не является риском налоговой оптимизации. В общем, тоже амнистия. В налоговой службе подчеркивают, что взаимоотношения работодателей и самозанятых оцениваются в комплексе, а не по одному критерию.

Роструд опубликовало приказ с обзором практики контрольной деятельности в сфере труда и расследования несчастных случаев. В числе прочего, в Приказе приводятся сведения об обмене данными между Рострудом и ФНС, СФР, МВД и другими органами. В том числе данными о занижении заработной платы, выплатах заработной платы в конвертах, случаях подмены трудовых отношений, либо допуска к работе без оформления.

В ближайшее время изменения коснуться и физических лиц, владеющих недвижимостью. Правительство представило проект изменений, совершенствующих налогообложение имущества. Ведомство сообщило, что подготовленные ко второму чтению поправки предлагают изменить процедуру перерасчета налогов на имущество, исчисленных в налоговых уведомлениях, которые рассылают физлицам. В соответствии с поправками, с 2025 года вводится отдельное заявление для перерасчета имущественных налогов. С ним налогоплательщик вправе представить документы, подтверждающие основания для перерасчета налога, в том числе о характеристиках объекта налогообложения, льготах и т.д.

Вслед за Минфином Минюст готовит базу для внесудебного взыскания налогов. Минюст разработал и разместил для общественного обсуждения проект закона с изменениями по налогам в Кодекс административного судопроизводства. Н акануне Минфин разработал изменения в НК, которые вводят внесудебный порядок взыскания налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов на основании решения налогового органа при отсутствии возражений должника.

ФНС направила в налоговые инспекции новый обзор судебной практики по дроблению бизнеса. Если налогоплательщик и взаимозависимое лицо осуществляют виды деятельности, которые являются частью единого производственного процесса, направленного на достижение общего экономического результата, искусственно разделенного в целях получения налоговой выгоды, существуют основания для признания такой выгоды необоснованной. Ведение предпринимательской деятельности с участием членов одной семьи само по себе не свидетельствует о «дроблении бизнеса». Между тем формальное вовлечение членов семьи в хозяйственную деятельность с целью получения налоговой экономии без осуществления ими реальных предпринимательских функций является неправомерным.

К первому чтению в Госдуме готовится законопроект, по которому банки будут обязаны сообщать Росфинмониторингу о крупных операциях с драгоценными металлами и камнями.

Росфинмониторинг планирует установить уголовную ответственность за нелегальную передачу банковских карт третьим лицам. Такая мера призвана снизить число незаконных банковских операций.

Очередное дело, в котором подтвердилась невозможность оспорить решение инспекции по формальным основаниям. Справку о проверке заверил работник инспекции, которого позже уволили. Акт подписал другой сотрудник. Подписание акта другим лицом не нарушает права налогоплательщика.