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Пётр Захарченко
Обзор налоговых новостей

Найм в штат самозанятых, налогообложение имущества, внесудебное взыскание налогов. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

Налоговые новости за прошедшую неделю:

  • В налоговых отношениях наметился новый тренд – мотивация к выходу из тени. В прошлом выпуске говорили о предстоящей налоговой амнистии по делам о дроблении бизнеса. И

    , теперь новый тренд – ФНС опубликовала новость, из которой следует, что наем в качестве штатных сотрудников самозанятых, которые ранее сотрудничали с этим работодателем, не является риском налоговой оптимизации. В общем, тоже амнистия.

    В налоговой службе подчеркивают, что взаимоотношения работодателей и самозанятых оцениваются в комплексе, а не по одному критерию.

  • Роструд опубликовало приказ с обзором практики контрольной деятельности в сфере труда и расследования несчастных случаев. В

    числе прочего, в Приказе приводятся сведения об обмене данными между Рострудом и ФНС, СФР, МВД и другими органами. В том числе данными о занижении заработной платы, выплатах заработной платы в конвертах, случаях подмены трудовых отношений, либо допуска к работе без оформления.

  • В ближайшее время изменения коснуться и физических лиц, владеющих недвижимостью. Правительство представило проект изменений, совершенствующих налогообложение имущества. Ведомство сообщило, что подготовленные ко второму чтению поправки предлагают изменить процедуру перерасчета налогов на имущество, исчисленных в налоговых уведомлениях, которые рассылают физлицам.

    В соответствии с поправками, с 2025 года вводится отдельное заявление для перерасчета имущественных налогов. С ним налогоплательщик вправе представить документы, подтверждающие основания для перерасчета налога, в том числе о характеристиках объекта налогообложения, льготах и т.д.

  • Вслед за Минфином Минюст готовит базу для внесудебного взыскания налогов. Минюст разработал и разместил для общественного обсуждения проект закона с изменениями по налогам в Кодекс административного судопроизводства. Н

    акануне Минфин разработал изменения в НК, которые вводят внесудебный порядок взыскания налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов на основании решения налогового органа при отсутствии возражений должника.

  • ФНС направила в налоговые инспекции новый обзор судебной практики по дроблению бизнеса. Если налогоплательщик и взаимозависимое лицо осуществляют виды деятельности, которые являются частью единого производственного процесса, направленного на достижение общего экономического результата, искусственно разделенного в целях получения налоговой выгоды, существуют основания для признания такой выгоды необоснованной. Ведение предпринимательской деятельности с участием членов одной семьи само по себе не свидетельствует о «дроблении бизнеса». Между тем формальное вовлечение членов семьи в хозяйственную деятельность с целью получения налоговой экономии без осуществления ими реальных предпринимательских функций является неправомерным.

  • К первому чтению в Госдуме готовится законопроект, по которому банки будут обязаны сообщать Росфинмониторингу о крупных операциях с драгоценными металлами и камнями.

  • Росфинмониторинг планирует установить уголовную ответственность за нелегальную передачу банковских карт третьим лицам. Такая мера призвана снизить число незаконных банковских операций.

  • Очередное дело, в котором подтвердилась невозможность оспорить решение инспекции по формальным основаниям. Справку о проверке заверил работник инспекции, которого позже уволили. Акт подписал другой сотрудник. Подписание акта другим лицом не нарушает права налогоплательщика.

  • В другом деле рассматривался спор, должна ли ИФНС, проигравшая дело, возместить оплату юриста на досудебной стадии? Поскольку для налоговых споров досудебный порядок обжалования обязателен, то расходы налогоплательщика на оплату юридических услуг, необходимых для соблюдения такого досудебного порядка, следует рассматривать как часть судебных издержек. Соответственно, ИФНС должна их компенсировать, если по итогам рассмотрения дела суд не встанет на ее сторону.

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