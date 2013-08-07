Закон 176-ФЗ, определение «дробление бизнеса», для НДС на УСН важен и 2024 год. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости за прошедшую неделю:

Подписан закон 176-ФЗ, который вносит масштабные изменения в Налоговый кодекс.

С 2025 года организации и ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения, становятся плательщиками НДС. Выручка 2024 года не должна превысить 60 млн, чтобы не пришлось платить НДС с 1 января следующего года.

Этот же закон определяет новые ставки акцизов, изменения для фармацевтической отрасли, новую шкалу по НДФЛ, вычет за ГТО, новую ставку 25% по налогу на прибыль, льготу для ИТ-компаний, федеральный инвестиционный налоговый вычет, вводит новый туристический налог.

Теперь существует законодательное определение понятия «дробление бизнеса» и «добровольный отказ от дробления бизнеса».

На рассмотрении в Государственной думе находится еще один законопроект о внесении изменений в НК. Одним из таких изменений предлагается установить срок, по истечении которого документ в электронной форме, направленный налоговым органом по ТКС, считается полученным налогоплательщиком. Предусматривается оптимизация количества «нулевой» налоговой отчетности. Рассмотрят новые размеры взносов в фиксированном виде для ИП. В этом году сумма взносов ИП составляет 49 500. В 2025 — будет 53 658, в 2026 — 57 390, в 2027 — 61 154.

Федеральная налоговая служба обновила сведения в Едином реестре субъектов МСП. С наличием плательщика в реестре, налоговые органы связывают, в том числе, право на применение пониженных тарифов страховых взносов, рекомендуем проверить себя в обновленной базе.