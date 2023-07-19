Кажется, ФНС нас внимательно читает ;) Я кинула ей вызов и он был услышан

Это просто эпическая история. Все началось с очередного выпуска «Ночного бухгалтера» еще 30 июня, а сегодня я внезапно обнаружила, что мне вернули деньги.

В конце июня вышел выпуск «Ночного бухгалтера» — нашего ежедневного авторского обзора событий дня. В этом выпуске рассказывалось про изменение внутренних регламентов ФНС, благодаря чему вычет (точнее возврат налога) по декларации НДФЛ можно получить гораздо быстрее — за 18 дней.

Редакция отнеслась к этому с недоверием (вообще то камералка занимает 3 месяца + 2 на возврат налога), а я как раз сдала декларацию с вычетом за обучение и решила бросить налоговикам вызов:

Ну ок, включаю «ждуна».

За работой забываю про статью, но сегодня залезаю в приложение банка, чтобы найти один платеж и замечаю странную сумму 30 июня.

Не то, чтобы я миллионерша и я не обращаю внимание на такие мелочи, как поступление на счет, но в тот момент приходили разные поступления — зарплата, гонорар за сметы, возвращали долг и видимо я приняла одну сумму за другую.

В общем 30 июня, в день выхода «Ночного бухгалтера» с призывом к ФНС, мне вернули мой НДФЛ!

Приложение банка — это круто, пока ты не пытаешь идентифицировать платежи, которые тебе переводит государство или юрлицо. Банк почему-то не пишет, от кого они поступили.

Поэтому я решила убедиться и полезла в личный кабинет на сайт налоговой.

И точно, 30 июня был возврат НДФЛ. А сумму я неверно истолковала из-за копеек (до возврата у меня удержали 3,59 рубля пеней по НПД).

Личный кабинет — отдельная песня. У меня висит некое сообщение:

И это собственно все — понятия не имею, что это за платеж и зачем мне его уточнять.

Или вот, сообщение в отказе от зачета, заявление на который я не подавала, на те же, кстати, несчастные 3,59.

Тайна, покрытая мраком. Но вижу, что долга по налогам нет. Значит оно там как-то зачлось.

Так что, кто еще почему-то не подал декларацию на вычет — отправляйте, будем проверять скорость возврата ;)