Кажется, ФНС нас внимательно читает ;) Я кинула ей вызов и он был услышан

В конце июня вышел выпуск «Ночного бухгалтера» — нашего ежедневного авторского обзора событий дня. В этом выпуске рассказывалось про изменение внутренних регламентов ФНС, благодаря чему вычет (точнее возврат налога) по декларации НДФЛ можно получить гораздо быстрее — за 18 дней.
Редакция отнеслась к этому с недоверием (вообще то камералка занимает 3 месяца + 2 на возврат налога), а я как раз сдала декларацию с вычетом за обучение и решила бросить налоговикам вызов:
Ну ок, включаю «ждуна».
За работой забываю про статью, но сегодня залезаю в приложение банка, чтобы найти один платеж и замечаю странную сумму 30 июня.
Не то, чтобы я миллионерша и я не обращаю внимание на такие мелочи, как поступление на счет, но в тот момент приходили разные поступления — зарплата, гонорар за сметы, возвращали долг и видимо я приняла одну сумму за другую.
В общем 30 июня, в день выхода «Ночного бухгалтера» с призывом к ФНС, мне вернули мой НДФЛ!
Приложение банка — это круто, пока ты не пытаешь идентифицировать платежи, которые тебе переводит государство или юрлицо. Банк почему-то не пишет, от кого они поступили.
Поэтому я решила убедиться и полезла в личный кабинет на сайт налоговой.
И точно, 30 июня был возврат НДФЛ. А сумму я неверно истолковала из-за копеек (до возврата у меня удержали 3,59 рубля пеней по НПД).
Личный кабинет — отдельная песня. У меня висит некое сообщение:
И это собственно все — понятия не имею, что это за платеж и зачем мне его уточнять.
Или вот, сообщение в отказе от зачета, заявление на который я не подавала, на те же, кстати, несчастные 3,59.
Тайна, покрытая мраком. Но вижу, что долга по налогам нет. Значит оно там как-то зачлось.
Так что, кто еще почему-то не подал декларацию на вычет — отправляйте, будем проверять скорость возврата ;)
Комментарии5
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Вот так ушки... Согласна, что на совпадение не похоже!
Так может и остальные проблемы можно через публикации на Клерке решить? У кого-то машину с учета сняли, а налог все приходит или еще какая-то напасть? Коллеги, берем на вооружение?
Елена Балаклицкаяглавный редакторКлерк
Давно пора))) нужно завести в Трибуне книгу жалоб и предложений)
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
ты же понимаешь, что там сплошной ЕНС будет?))) А также предложения, куда направить главу ФНС
Борис МальцевКлерк
Почему заяц на картинке? )
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
потому что уши греет)))