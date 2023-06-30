Дышать нельзя работать: работодатель поставит запятую, не шутите с переводами, а то заблокируют, ФНС обещает возвращать НДФЛ в режиме «вжух». 🐱«Ночной бухгалтер» № 1468

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Дышите — не дышите Роструд объяснил, что вне обеденного перерыва на рабочем месте сотрудник своим временем не распоряжается, он должен работать. Подышать свежим воздухом можно только если ЛНА компании это позволяет. Мы, конечно, знали, что вы не останетесь равнодушными и напишите нам комментарии. И не ошиблись.

Не шутите с банком Иначе получите блокировку вашей карты. При переводе можно написать сообщение получателю. Подразумевается, что писать будут «возвращаю долг», «на обед» «купи молоко», ну, вы поняли ;) Однако, находятся шутники, которые пишут сообщения похлеще. Например, про криптовалюту или финансовую пирамиду, а то и совсем на грани фола: «за лучшую ночь в моей жизни» и всё такое. Банк таких шуток может не понять. Даже на серьезное сообщение о возврате долга или наоборот о передаче денег в долг могут попросить предъявить договор займа. Лучше ничего не писать, так вернее.

Новые идеи для роста бизнеса за три минуты и бесплатно Мы ужасные скептики. Тоже не поверили, что это возможно. Но потом «Клерк» прошел бесплатный тест по SWOT-анализу. Выявили минусы и плюсы, поняли, какие опции прокачать, чтобы стать лучше. Вы тоже так можете сделать для своей компании — пройдите бесплатный тест. Пройти экспресс-тест бесплатно

Вычет за 18 дней ФНС утверждает, что переработала свои внутренние регламенты и теперь может быстрее проверять декларации 3-НДФЛ и возвращать деньги налогоплательщикам. Обычно на проверку и выплату уходит до 4-х месяцев, налоговики говорят, что сейчас процесс занимает всего 15-18 дней. Главный редактор «Клерка» принимает вызов — декларация с вычетами за обучение направлена 21 июня, засекаем время)

Военным пенсионерам не нужно платить взносы Фиксированные взносы теперь могут не платить ИП, самозанятые, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие, которые имеют статус военных пенсионеров. А для тех, кто взносы все же платит, мы приготовили памятку — Как платить фиксированные взносы, чтобы уменьшить аванс по УСН за 2 квартал: три способа.

Как заработать на «Клерке»? Секретом успеха поделился Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело». Нужно всего лишь… завести на «Клерке» блог для вашей компании и регулярно в него писать. А если не умеете сами — поможет редакция.

Бухгалтер, не пей пустырник за рулем! В Госдуме рассмотрят законопроект о расширении списка веществ, которые нельзя употреблять при вождении автомобиля. Законотворцев волнуют лекарства, способные влиять на водительские навыки. В комментариях сразу задались вопросом, какие лекарства могут попасть в такой перечень, вспомнили пустырник, а еще валокордин и корвалол.