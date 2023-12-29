Выбираем самую бухгалтерскую елку 2024 на «Клерке»!

Напомним, что мы запустили конкурс елочек и попросили наших читателей прислать фото лесных красавиц на почту или в комментарии.
Сегодня мы покажем фото елочек, а всех наших пользователей просим принять участие в голосовании. В конце поста вы увидите список, где можно отдать свой голос за одну из конкурсанток.
За победу в конкурсе подарим подписку Клерк.Премиум на год.
В подписку входят:
47+ онлайн-курсов
600+ ежедневных вебинаров и записей + конспекты вебинаров
Закрытые онлайн-практикумы с экспертами
Справочно-правовая система
Журнал «Разборы законов» с мини-курсами и чек-листами
Премиум статус и отключение рекламы
Но для начала мы похвастаемся внеконкурсной елочкой самого «Клерка», точнее сразу двумя:
Ну все, хвасталки закончились))) Теперь смотрим бухгалтерские елочки наших подписчиков.
1. Первая елочка от Екатерины. Гирлянда дает какой-то невероятный эффект)
2. А вот такая корпоративная красотка украшает офис бухгалтерии ООО «Легион». Конфетки на ветках, наверное, угощение для гостей (или для сотрудников которые вовремя отдают в бухгалтерию первичку).
3. Нежная елочка с голубыми шарами стоит на рабочем столе Татьяны. Сразу видно — стол бухгалтера: календарик, документы )
4. Наша четвертая участница — от Юлии, в роли эльфов — коллектив бухгалтерии))) Девочки, какой у вас на столе порядок! А нам то казалось в конце года в бухгалтерии царит полный хаос.
Готовы выбирать? Тогда проголосуйте за самую бухгалтерскую елочку ниже. Итоги подведем 31 декабря!!!
Комментарии1
Все очень красивые!!!🌲