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Бухгалтеры

Выбираем самую бухгалтерскую елку 2024 на «Клерке»!

Вы присылали нам фото своих чудесных елочек из дома и из рабочего офиса. Все они великолепны, но нужно выбрать самую бухгалтерскую из всех, чтобы вручить подарок. Голосуйте за бухгалтерскую елку-2024.
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Выбираем самую бухгалтерскую елку 2024 на «Клерке»!

Напомним, что мы запустили конкурс елочек и попросили наших читателей прислать фото лесных красавиц на почту или в комментарии.

Сегодня мы покажем фото елочек, а всех наших пользователей просим принять участие в голосовании. В конце поста вы увидите список, где можно отдать свой голос за одну из конкурсанток.

За победу в конкурсе подарим подписку Клерк.Премиум на год.

В подписку входят:

  • 47+ онлайн-курсов

  • 600+ ежедневных вебинаров и записей + конспекты вебинаров

  • Закрытые онлайн-практикумы с экспертами

  • Справочно-правовая система

  • Журнал «Разборы законов» с мини-курсами и чек-листами

  • Премиум статус и отключение рекламы

Но для начала мы похвастаемся внеконкурсной елочкой самого «Клерка», точнее сразу двумя:

Под этой елочкой самые настоящие подарки, которые тайные Деды Морозы приготовили друг для друга.
Среди цветов устроилась еще одна елочка

Ну все, хвасталки закончились))) Теперь смотрим бухгалтерские елочки наших подписчиков.

1. Первая елочка от Екатерины. Гирлянда дает какой-то невероятный эффект)

2. А вот такая корпоративная красотка украшает офис бухгалтерии ООО «Легион». Конфетки на ветках, наверное, угощение для гостей (или для сотрудников которые вовремя отдают в бухгалтерию первичку).

3. Нежная елочка с голубыми шарами стоит на рабочем столе Татьяны. Сразу видно — стол бухгалтера: календарик, документы )

4. Наша четвертая участница — от Юлии, в роли эльфов — коллектив бухгалтерии))) Девочки, какой у вас на столе порядок! А нам то казалось в конце года в бухгалтерии царит полный хаос.

Готовы выбирать? Тогда проголосуйте за самую бухгалтерскую елочку ниже. Итоги подведем 31 декабря!!!

Какая елочка достойна звания Бухгалтерская елка-2024?

Комментарии

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51
Логотип mizeri
mizeri
Бухгалтеры

Выбираем самую бухгалтерскую елку 2024 на «Клерке»!

Вы присылали нам фото своих чудесных елочек из дома и из рабочего офиса. Все они великолепны, но нужно выбрать самую бухгалтерскую из всех, чтобы вручить подарок. Голосуйте за бухгалтерскую елку-2024.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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