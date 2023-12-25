Ну, что, начинаем праздновать? Запускаем самый любимый «клерками» конкурс бухгалтерских елочек

Вот так проходил конкурс в прошлом году. А вот какая елочка радовала глаз офисных работников «Клерка», когда мы отмечали наступление 2023 года.
Обязательно покажем вам нашу офисную красавицу-2024, но самое главное — хотим увидеть, какие бухгалтерские елочки стоят у вас в офисе или дома.
Как участвовать в конкурсе?
Лучшая бухгалтерская ёлка-2024 — в этом конкурсе может участвовать любой читатель «Клерка».
Что нужно сделать:
Сфотографировать елочку. Она может стоять у вас на работе или дома. Здорово, если это по-настоящему бухгалтерская елочка, например, с украшениями в виде офисных принадлежностей (но это не обязательно).
Прислать фото на почту e.balaklickaya@klerk.ru или просто оставить в комментарии под этим постом.
Фото на конкурс принимаем до 27 декабря, включительно. А 28 декабря опубликуем пост с ними в виде голосования. Читатели сами выберут лучшую елочку и 29 декабря мы вручим победителю приз.
Что подарят?
Участник, чью елочку выберут лучшей, получит в подарок подписку Клерк.Премиум на год.
В подписку входят:
47+ онлайн-курсов
600+ ежедневных вебинаров и записей
Справочно-правовая система
Журнал «Разборы законов» с мини-курсами и чек-листами
Премиум статус и отключение рекламы
Подписка не статична — регулярно в нее добавляются новые курсы, вебинары, разборы, за которые подписчики не должны ничего доплачивать.
Каждый день правовая систем пополняется десятками нормативных документов и актуальных форм.
Ну, что, поехали? Начинаем ловить фото ваших крутых елочек!
Комментарии2
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Раз, два, три — елочка, Клерк.Премиум нам подари!🌲
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Моя вне конкурса. Просто покажу красотку🌲