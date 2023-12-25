Ну, что, начинаем праздновать? Запускаем самый любимый «клерками» конкурс бухгалтерских елочек

Вы точно этого ждали. Конкурс уже становится традиционным и полюбился всем на «Клерке». Создаем праздничное настроение, делимся классными фото и получаем подарки!

Вот так проходил конкурс в прошлом году. А вот какая елочка радовала глаз офисных работников «Клерка», когда мы отмечали наступление 2023 года.

Обязательно покажем вам нашу офисную красавицу-2024, но самое главное — хотим увидеть, какие бухгалтерские елочки стоят у вас в офисе или дома.

Как участвовать в конкурсе?

Лучшая бухгалтерская ёлка-2024 — в этом конкурсе может участвовать любой читатель «Клерка».

Что нужно сделать:

Сфотографировать елочку. Она может стоять у вас на работе или дома. Здорово, если это по-настоящему бухгалтерская елочка, например, с украшениями в виде офисных принадлежностей (но это не обязательно). Прислать фото на почту e.balaklickaya@klerk.ru или просто оставить в комментарии под этим постом. Фото на конкурс принимаем до 27 декабря, включительно. А 28 декабря опубликуем пост с ними в виде голосования. Читатели сами выберут лучшую елочку и 29 декабря мы вручим победителю приз.

Что подарят?

Участник, чью елочку выберут лучшей, получит в подарок подписку Клерк.Премиум на год.

В подписку входят:

47+ онлайн-курсов

600+ ежедневных вебинаров и записей

Справочно-правовая система

Журнал «Разборы законов» с мини-курсами и чек-листами

Премиум статус и отключение рекламы

Подписка не статична — регулярно в нее добавляются новые курсы, вебинары, разборы, за которые подписчики не должны ничего доплачивать. Каждый день правовая систем пополняется десятками нормативных документов и актуальных форм.

Ну, что, поехали? Начинаем ловить фото ваших крутых елочек!