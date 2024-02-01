Бухгалтерский ликбез: дебет слева, кредит справа или зачем бухгалтеру «самолетики»

Не могу причислить себя к поколению бухгалтеров старой школы, нахожусь скорее посерединке. Во время моего обучения классическая бухгалтерская школа стала почти прошлым, а онлайн-образование еще не превратилось в обыденность. Но даже мне странно, что бухгалтеры, которые учатся сейчас, не знают каких-то элементарных понятий.

Обучение бухгалтера начинается с того, что ему объясняют сам принцип учета — какие задачи с его помощью решают, что такое бухгалтерские счета, дебет, кредит, как на них ведутся записи и т.д. И, например, мое обучение велось на бумаге, с компьютером мы в группе начали работать далеко не сразу, сначала осваивали именно бумажные документы.

И я полностью за такой подход. Потому что ты видишь документ, его реквизиты, что и где в нем записывается, откуда потом в 1С ты будешь вносить данные и если ошибка, то откуда она могла появиться.

Аналогично, визуально разбирались с тем, что происходит на счетах бухгалтерского учета. И для этого рисовали вот такие штуки:

Объясню для тех, кто может быть далек от бухгалтерии.

Если очень упрощенно, то в целом Дебет — это активы, а Кредит — всякие расходы. 51 — это счет бухгалтерского учета, на котором ведутся записи о движениях на расчетом счете (счетах) в банке. Цифры — это собственно суммы операций. Например, 1000, записанная в Дебет, это нам покупатель перевел на счет деньги, а 5000 — поставщик вернул переплату за поставку. 2000 в Кредите пусть будет оплата за покупку канцтоваров в офис.

Есть два типа счетов бухучета: активные и пассивные. Активный счет: дебет — приход, кредит — расход, а для пассивных, наоборот, кредит — приход, дебет — расход. Если будет интересно, более развернуто я расскажу про это в других ликбезах.

Вот на картинке выше вы видите «самолетик» — похож ведь, да?)

Таких самолетиков за время учебы было нарисовано, наверное, не одна сотня. Зато это помогло быстро выучить счета, а в голове до сих пор я представляю «самолетик», если надо разложить операции по полочкам.

Это как с дневником. Сколько бы лет не прошло после окончания школы, вы, когда думаете о днях недели, представляете школьный дневник ;)

Теперь вы знаете, что такое «самолетик» и для чего он бухгалтеру. Кстати, у нас есть классный курс для новичков, который помогает освоить учет с нуля, с самых азов. Вот тут подробности.

В комментах можете написать, какие еще бухтермины вас интересуют — расшифрую для вас в следующем ликбезе.