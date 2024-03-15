Елена Балаклицкая
Бухгалтеры

Московская конференция, грузинский ресторан и море впечатлений

Вчера прошла четвертая всероссийская конференция «Клерка» в Москве. Само по себе событие. Мы с коллегами решили отметить окончание мероприятие в уютном ресторане, а самые стойкие продолжили гулять по ночной Москве.
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Московская конференция, грузинский ресторан и море впечатлений

Вчера все, кто был на конференции очень устали. Еще бы, нужно было встречать наших участников, решать организационные вопросы, вести съемку, помогать спикерам, а еще мы постоянно держали связь со всей командой в офисе в Краснодаре и на удаленке.

Ваша покорная слуга умудрилась даже выпустить несколько статей, хотя техника решительно отказывалась сотрудничать — телефон и ноутбук садились просто невероятно быстро.

На обложке этого поста состав пакета участника, которые они получали при регистрации, немного сувениров на память о встрече. И, ура! У меня, наконец, есть мерч от «Клерка», а ждать пришлось всего лишь лет 10-15. Еще лет десять и у меня будет футболка🙃

После мероприятия и тонны выпитого кофе хотелось расслабиться и мы вшестером отправились ужинать в уютный грузинский ресторан. Я люблю эту кухню, а вчера решила попробовать запеченные баклажаны. Это просто отвал башки.

Простите за качество фото, вино там тоже очень вкусное )))

Конечно мы не могли успокоиться и обсуждали конференцию — что удалось, что стоит улучшить, где будем собираться следующий раз. Работа нас никак не отпускала. И, конечно, как самые настоящие девочки, мы обсудили наряды, в которых пришли на конференцию.

Наша звезда — это, без сомнений, Лена Ярушкина. Мне кажется за ее нарядами уже с восхищением следит весь «Клерк» и не только. Вы только посмотрите. Сама элегантность.

Но завтра снова рабочий день и всем пора было расходиться. Прощаться ужасно не хотелось. Поэтому я и наш продюсер Катя решили поехать в гостиницу, оставить вещи и просто пойти погулять по ночному городу.

Сама по себе прогулка по Москве — это уже для меня крутое событие. Напомню, что в столицу я приехала впервые, да и вообще путешествую мало, так что хотелось собрать максимум положительных эмоций. Получилось!

Прокатились на метро и пошли пешком по новому Арбату. Вернулись поздно, уставшие. И вот с утра уже на ногах и вовсю работаем. Всем такой активности сегодня и отличного дня! Петрозаводск жди, я скоро буду дома!

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