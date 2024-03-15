🔥Сегодня бухгалтеры получили много полезной информации на конференции «Клерка». Сделали для вас подборку самых горячих тем

Целый день бухгалтеры изучали все главное об изменениях в налогах, учете и отчетности. Узнали, что делать с воинским учетом, как вести себя во время проверок, где взять ценные кадры и как выплачивать им зарплату.

Новые требования к годовой отчетности и отчетности за I квартал

По общему правилу бухотчетность нужно сдать в налоговую не позднее 3 месяцев после окончания отчетного периода. Исключение есть для организаций, в которых единственный учредитель мобилизован на военную службу. В какие сроки сдавать отчетность в такой ситуации, объяснила Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Перемены в ЕНС в 2024 году

Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД — в деталях разъяснила, как теперь бухгалтерам работать с ЕНС. Например, с 2024 года в 1С по-новому отражают начисления на ЕНС: уведомление по ЕНП, которое бухгалтеры формируют в 1С, теперь не формирует проводки по счету 68.90.

С 1 октября 2023 года действует правило, по которому при нарушении контрольных соотношений документы не примут. Эксперт перечислила трудности, с которыми сталкиваются бухгалтеры при подаче уведомлений.

Что изменилось в учете зарплат и премий

С 2024 года при расчете зарплаты надо учитывать нормы про МРОТ, доплату за выходные дни, сверхурочные, премии в интерпретации Конституционного Суда. Эксперт Воробьева Елена — к. э. н., автор книги «Заработная плата» — перечислила решения по зарплатным вопросам.

За работу в выходной день сотруднику положена двойная оплата или одинарная + отгул. Причем работодатель должен вести учет этих отгулов. Эксперт подробно разъяснила, как это делать правильно.

Что нужно знать бухгалтеру про ФСБУ НМА

Перейти на применение ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» можно альтернативным способом по состоянию на 1 января первого года применения этого стандарта, то есть в межотчетный период. Светлана Крапивенцева, аттестованный аудитор и руководитель практики МСФО КСК ГРУПП, объяснила, что для перехода нужно выполнить 3 правила. Какие именно? Смотрите здесь, какие.

Воинский учет: как убедить сотрудников предоставлять информацию

Эдислава Красных — руководитель участка «Зарплата и кадры» в Первой Экспертной Бухгалтерии, главный эксперт по воинскому учету — предложила действенные способы, как подтолкнуть сотрудников к добровольному предоставлению информации, нужной работодателям для ведения воинского учета.

Работодатель, как и военкоматы, может не знать об изменениях в жизни своих сотрудников. Особенно это касается тех сведений, которые они не обязаны предоставлять. Эксперт назвала 3 шага, чтобы получить актуальные сведения.

Как защитить компанию от налоговых проверок

Самая тяжелая тема досталась Владиславу Каминскому — управляющему партнеру «Kaminskiy, Stepanov & Partners», ведущему налоговому юристу РФ по версии «Право 300».

Он предложил бухгалтерам три полезных совета, как не попасть на выездную налоговую проверку. Главное — по возможности не сдавать уточненные декларации за 2020-2022 годы. Подробнее о других советах читайте здесь.

Кроме того, юрист рассказал, как себя вести, если проверка все же началась, и она дошла до того, что ФНС производит выемку документов.

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