Бухгалтерский ликбез: что такое уведомление по ЕНП и кому его сдавать

Расскажу сегодня про уведомление. По нему тааак много вопросов, хотя уже вроде больше года его используем. Ну ладно, не все отправляли уведомление в 2023 году, а вот в 2024 году пришлось на них перейти всем. Для тех, кто еще так и не понял, что это за зверь такой (а это, как минимум, огромное количество ИП без сотрудников) этот ликбез.

Как выглядит уведомление по налогам

Титульный лист показывать не буду, там ничего мудреного нет. А вот как выглядит собственно та часть, которую надо заполнить данными о налогах и взносах.

Это часть листа, ниже блок из 6-ти пунктов повторяется. И в уведомление можно при желании добавить столько таких листов с данными, сколько нужно.

Скачать форму можно здесь, она утверждена приказом ФНС от 2 ноября 2022 № ЕД-7-8/1047@.

Зачем нужно уведомление по ЕНП

Уведомление — это способ дать понять ФНС, что именно вы заплатили на единый налоговый счет (ЕНС). Ведь деньги туда вы перечисляете с помощью того самого ЕНП — единого налогового платежа, без разбивки по налогам и взносам.

А как же декларации и расчеты, спросите вы? Ведь там то все это прекрасно отражается и вместе с КБК. Но расчеты и декларации подаются раз в квартал, как правило, а то и реже (например, декларация по УСН вообще раз в год). Налоговикам же нужно гораздо чаще понимать, как распределять средства по бюджетам.

Уведомление как раз и помогает раскидать деньги в разные бюджеты оперативно, поэтому сдаем мы его каждый месяц. А по НДФЛ даже два раза в месяц.

Есть и исключения. Вот сейчас мы будем сдавать РСВ за 1 квартал 2024 года до 25 апреля. В этот же срок надо подать по идее и уведомление по взносам за март. Но делать этого не придется, ведь вся нужная информация будет в квартальном РСВ. Т.е. когда у нас уведомление совпадает с декларацией или расчетом, то уведомление не сдаем.

Не надо сдавать уведомление, если вам ничего не надо платить (нет каких-то налогов или взносов в принципе или они равны нулю).

Уведомления по НДФЛ

Приготовьтесь, сейчас будет больно. В этом году нам нужно сдавать уведомление по НДФЛ по двум периодам:

с 1 по 22 число;

с 23 по последнее число месяца.

Это, конечно, очень удобно и практично, поэтому хитрые бухгалтеры даже подгоняли даты выплаты зарплаты с этого года так, чтобы сдавать одно уведомление. Например, если платить зарплату 3 числа, а аванс 18, то обе даты вписываются в первый период — с 1 по 22 число.

Поменялись соответственно и сроки сдачи уведомлений.

Первое уведомление по НДФЛ сдаем не позднее 25 числа (за период с 1 по 22 число текущего месяца);

Второе — не позднее 3 числа следующего месяца (за период с 23 по последнее число).

Как можно отправить уведомление в ФНС

через оператора ЭДО — также, как вы обычно сдаете отчетность;

через личный кабинет компании или ИП на сайте ФНС (понадобится электронная подпись, но сейчас она почти у всех есть);

если у вас есть право сдавать отчеты на бумаге, то и уведомление можно сдать в бумажном виде — лично в инспекцию или отправить по почте (лучше ценным письмом с описью).

Между прочим, для ИП пользование личным кабинетом для отправки уведомлений стало удобнее в конце прошлого года — ИП могут подписывать уведомления неквалифицированной электронной подписью (НЭП).

Получить НЭП можно в ЛК физлица — в разделе «Электронная подпись».

С общими принципами разобрались. теперь к частностям.

Ответы на вопросы про уведомления

Отвечу на самые частые вопросы про уведомления, которые постоянно задают и на сайте, и в соцсетях «Клерка».

Надо ли сдавать уведомления ИП без сотрудников?

Зависит от вашей системы налогообложения. Если вы ИП-самозанятый или ИП на патенте или применяете АУСН, то не нужно. Если вы ИП на УСН, то надо подавать уведомления каждый квартал — на авансовые платежи по налогу.

Подробности по срокам подачи уведомлений и для тех, у кого работники все же есть найдете здесь.

Аналогично для ЕСХН — уведомления надо подавать каждый квартал.

ИП на ОСНО тоже подают уведомления — по НДФЛ, а вот по НДС не подают.

Что такое отрицательные уведомления?

Такие уведомления можно сдать по двум налогам — единому налогу на УСН и НДФЛ у ИП.

Дело в том, что при расчете налога по УСН нарастающим итогом, налог за полугодие, например, может оказаться меньше, чем за первый квартал, но до подачи декларации узнать об этом инспекция не может, а значит и переплату по налогу не вернет. Чтобы устранить несправедливость, ФНС разрешила подавать отрицательные уведомления и минусить разницу.

То же самое и с платежами по НДФЛ у ИП.

Вот в этой статье более широкая информация про отрицательные уведомления, да и в целом о том, как работают ЕНП и ЕНС в 2024 году.

Надо ли подавать уведомление по взносам от несчастных случаях (на травматизм)?

Нет, эти платежи вы делаете напрямую в СФР, по отдельным реквизитам. Уведомление по ним не сдается, а средства уходят не на ЕНП.

Сверяют ли уведомления с какими-то отчетами, есть по ним контрольные соотношения?

Контрольные соотношения есть — смотрите письмо ФНС от 31.01.2024 № ЕА-4-15/971@. На практике налоговики еще пытаются сравнить данные уведомлений и расчетов 6-НДФЛ. Хотя по правилам, сведения из расчета должны «затирать» данные уведомлений (если проще — важнее то, что вы указали в расчете, а не в уведомлении).

Подробнее об ошибках, которые совершают налогоплательщики и способах их исправить — читайте здесь.

Если я ошибся в сумме налога или взноса, как мне исправить уведомление, сдать корректировку?

Да, нужно сдать новое уведомлений. В нем вы должны указать все те же самые данные, что и в первом уведомлении, но уже правильную сумму к уплате.

К сожалению, налоговая программа, почему то не всегда понимает, что при этом первичное уведомление надо затереть и бухгалтеры с ужасом обнаруживают, что у них задвоились суммы по налогам, а ФНС их радостно списала с сальдо ЕНС. На конференции, которая прошла недавно в Москве, Надежда Самкова как раз рассказывала такую «страшилку».

И под конец вот вам шпаргалка — что включить в уведомление по ЕНП в марте (налоги, взносы с кодами).